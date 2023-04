La montre connectée de Fitbit pour enfants se dévoile

Fitbit a été racheté par Google, mais le groupe continue d’opérer sous son nom et prépare notamment une montre connectée à destination des enfants. Des photos de la montre ont fuité aujourd’hui grâce à 9to5Google.

L’écran est beaucoup plus petit que la surface réelle et le cadre noir sert à masquer ce fait, comme le fait Fitbit avec ses traqueurs de fitness.

On peut voir ce qui semble être une caméra en haut. Cet élément ne faisait pas partie de la rumeur initiale concernant l’appareil pour enfants, mais une fuite de l’année dernière mentionnait une smartwatch ordinaire avec le support des réseaux mobiles et un appareil photo qui a été annulé. Il semble que cet élément ait été repris, ce qui serait utile pour la sécurité et la tranquillité d’esprit des parents.

Pour ce qui est du design, la montre connectée pour enfants est essentiellement une Fitbit Sense/Versa plus volumineuse et plus épaisse, avec un boîtier bleu clair. Des boutons se trouvent sur le côté gauche, dont un rouge en haut et un jaune en bas. Un trou pour ce qui pourrait être le micro se trouve entre les deux, tandis que l’autre côté présente une grille pour le haut-parleur.

Le bracelet est également coloré et il semblerait qu’on puisse le détacher. D’autre part, il n’y a pas de capteur de fréquence cardiaque. Côté OS, la montre tourne visiblement sous Fitbit OS et non Wear OS de Google.

Fitbit n’a pas encore officialisé cette montre connectée pour enfants. Mais si l’on en croit les bruits de couloir, elle arrivera en 2024.