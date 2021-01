Le rachat de Fitbit par Google est (enfin) bouclé

Google annonce avoir bouclé le rachat de Fitbit, qui a été annoncé pour la première fois en novembre 2019. Le montant est de 2,1 milliards de dollars. Ce fut très long, en partie à cause de la Commission européenne qui a réclamé des garanties sur la vie privée.

Google boucle le rachat de Fitbit

La Commission européenne avait peur de l’impact sur le respect de la vie privée avec le rachat de Fitbit par Google. Le groupe génère essentiellement de l’argent grâce à la publicité et l’Europe ne voulait pas que le moteur de recherche collecte les données de chaque utilisateur avec cette acquisition. Mais l’acquisition concerne bel et bien les produits et non les données, assure Google.

« Votre vie privée et votre sécurité sont primordiales », déclare Rick Osterloh, le vice-président de Google chargé des appareils et services. « Nous nous engageons à protéger les informations relatives à votre santé et à vous donner le contrôle de vos données », poursuit le cadre. Il insiste sur le fait que le rachat de Fitbit par Google « a toujours porté sur les appareils, et non sur les données, et nous avons été clairs depuis le début sur le fait que nous protégerons la vie privée des utilisateurs de Fitbit ».

Par conséquent, les données sur la santé et le bien-être des utilisateurs de Fitbit ne seront pas utilisées pour les publicités de Google. Ces données seront séparées des autres données pour les publicités. L’accès aux API d’Android sera également maintenu pour les traqueurs d’activités et les montres connectées. Et les utilisateurs de Fitbit qui le souhaitent pourront toujours se connecter à des services tiers pour synchroniser leurs données. Google précise que tout ceci aura lieu dans le monde entier et pas seulement en Europe.

Quel sera le premier produit de Google et Fitbit ?

« Ensemble, nous pouvons rendre la santé et le bien-être plus accessibles à un plus grand nombre de personnes », indique Rick Osterloh. Il assure que la collaboration entre les équipes de Fitbit et de Google « entraînera une concurrence accrue dans le domaine des produits portables et rendra la prochaine génération d’appareils meilleure et plus abordable ». Il ne reste plus qu’à savoir quel sera leur premier produit en commun. Aura-t-on une Pixel Watch ? Certains l’espèrent en tout cas.