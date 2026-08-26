SpaceX prépare une gigantesque Starbase à 100 milliards de dollars en Louisiane

SpaceX veut changer d’échelle avec Starship. L’entreprise d’Elon Musk a dévoilé un projet de nouveau complexe spatial en Louisiane dont les investissements pourraient atteindre 100 milliards de dollars, soit environ 85 milliards d’euros. Baptisé Starbase Louisiana, le site de Pecan Island couvrirait quelque 125 000 acres, soit environ 506 km², et deviendrait potentiellement la troisième grande base de lancement du lanceur géant.

Dix pas de tir pour multiplier les lancements de Starship

Le complexe comprendrait cinq zones de lancement, chacune équipée de deux pas de tir. SpaceX prévoit également des installations de production d’ergols, des centrales électriques, des bâtiments consacrés à la préparation des véhicules ainsi que des logements pour les employés et leurs familles.

« Nous nous préparons à construire un port spatial qui, jusqu’à présent, n’existait que dans la science-fiction », affirme Elon Musk. La société cherche déjà à augmenter fortement les cadences depuis Starbase au Texas, notamment avec son projet de gazoduc Starpipe destiné à produire plus facilement le méthane utilisé par Starship.

Une base stratégique pour les futurs data centers spatiaux

La position de Pecan Island permettrait des lancements vers le sud et les orbites polaires. Cette caractéristique serait particulièrement intéressante pour le projet de data centers en orbite de SpaceX, qui pourrait nécessiter le déploiement massif de satellites dédiés au calcul IA.

La proximité des ressources régionales en gaz naturel faciliterait également la fabrication du méthane nécessaire aux moteurs Raptor. L’entreprise compte par ailleurs restaurer des zones humides et renforcer la protection du littoral et de la faune autour du futur complexe.

La construction doit débuter en 2027, avec un premier lancement annoncé pour 2029. Après les premiers vols du Starship V3, cette nouvelle Starbase illustre surtout l’ambition de SpaceX de transformer un lanceur encore expérimental en infrastructure capable d’effectuer des missions à une cadence industrielle.