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Starpipe : SpaceX préparerait un gazoduc pour accélérer les lancements du Starship

3 min.
29 Juin. 2026 • 17:50
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SpaceX envisagerait de construire son propre pipeline de gaz naturel au Texas afin d’alimenter directement Starbase, son site dédié au programme Starship près de Brownsville. Baptisée Starpipe, cette infrastructure de près de 13 kilomètres doit réduire la dépendance de l’entreprise aux convois de camions-citernes et faciliter l’augmentation attendue des vols du lanceur géant.

Un gazoduc pour produire le méthane de Starship sur place

D’après des documents administratifs consultés par Reuters, le conduit de 40 cm de diamètre partirait d’une parcelle située au Port of Brownsville pour rejoindre Starbase. Le chantier pourrait commencer dès juillet, avec une mise en service espérée à la fin janvier 2027.

Starship V3 launch

Le gaz naturel serait ensuite traité sur le site pour être transformé en méthane liquide, l’un des deux ergols utilisés par Starship avec l’oxygène liquide. Chaque lancement du système nécessite environ 630 000 gallons de méthane liquide, soit près de 2,4 millions de litres. Aujourd’hui, ce carburant est acheminé par de nombreux camions, une logistique difficilement compatible avec une cadence de lancement soutenue.

SpaceX veut contrôler davantage sa chaîne d’approvisionnement

Ce projet prolongerait la stratégie d’intégration verticale de SpaceX. L’entreprise ne chercherait plus seulement à fabriquer ses fusées et ses moteurs, mais aussi à sécuriser l’accès au carburant nécessaire à ses opérations. Des plans d’ingénierie déposés auprès des autorités américaines évoqueraient déjà une unité de liquéfaction à Starbase.

La capacité du pipeline suggère en outre des objectifs supérieurs au rythme actuellement autorisé pour les lancements de Starship. SpaceX souhaite à terme multiplier les vols afin de continuer à déployer Starlink, d’acheminer des charges vers l’orbite et de préparer ses projets lunaires et martiens.

L’environnement sacrifié ?

L’extension des infrastructures énergétiques autour de Starbase devrait cependant relancer certaines préoccupations locales. La zone comprend en effet des habitats côtiers sensibles et fait déjà l’objet de critiques liées à l’intensification des activités spatiales. Mais après tout, ces considérations environnementales n’ont pas freiné la construction de la Starbase ou le rythme des lancements du Starship…

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