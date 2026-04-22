SpaceX s’allie à la startup d’IA Cursor avec une option de rachat à 60 milliards de dollars

Elon Musk poursuit ses ambitions dans l’IA avec une opération spectaculaire autour de Cursor, l’un des outils de codage assisté par IA les plus en vue du moment. SpaceX a annoncé travailler désormais « étroitement » avec la startup, dans le cadre d’un accord qui pourrait déboucher, d’ici la fin de l’année, sur une acquisition valorisée à 60 milliards de dollars. À défaut, l’entreprise spatiale verserait 10 milliards de dollars pour sceller leur collaboration technologique.

Cursor prend place dans l’écosystème Musk

Cursor s’est imposé en peu de temps comme l’une des références du « vibe coding », cette nouvelle génération d’outils qui permet aux développeurs de produire, modifier et itérer du code à grande vitesse avec l’aide de modèles d’IA. Le partenariat avec SpaceX permet soudainement à la startup de prendre pied dans un secteur industriel de pointe : l’aérospatiale.

Dans un communiqué, l’entreprise affirme vouloir « accélérer ses efforts d’entraînement » et reconnaît avoir été freinée jusqu’ici par un goulet d’étranglement très classique dans l’IA moderne : “Nous voulions pousser beaucoup plus loin nos efforts d’entraînement, mais nous étions limités par le calcul.” explique Cursor dans un communiqué. Grâce à cet accord avec SpaceX, Cursor compte s’appuyer sur Colossus, l’infrastructure géante associée à xAI, pour “augmenter de façon spectaculaire l’intelligence de ses modèles pour le code et au-delà”.

Une alliance au delà du financement

Le plus intéressant dans ce dossier, c’est que SpaceX ne se contente pas d’apporter des capitaux. Le partenariat implique l’accès à des capacités de calcul haute performance, à des modèles avancés, sans oublier le mixe des talents des deux sociétés. Si le rachat aboutit, Cursor pourrait devenir un actif clé dans la stratégie plus large de Musk pour renforcer ses positions dans l’IA appliquée à l’ingénierie et au développement logiciel.

La guerre de l’IA du code change d’échelle

Cette opération montre aussi à quel point les outils de programmation assistée sont l’un des Graals du secteur de l’IA. OpenAI, Anthropic, Google et d’autres investissent déjà massivement dans ce type d’outils. Désormais, et grâce au rapprochement avec Cursor, c’est au tour de SpaceX de s’offrir une longueur d’avance sur un terrain où l’efficacité logicielle, la vitesse de développement et l’automatisation du travail pourraient redessiner une grande partie du secteur du développement d’applications.