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Terafab : une méga-usine de puces à 20 milliards de dollars pour doper l’IA de Tesla, SpaceX et xAI

3 min.
23 Mar. 2026 • 12:40
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Lors d’un livestream sur X, Elon Musk a dévoilé Terafab, un projet industriel pharaonique qui vise rien de moins que la plus grande usine de fabrication de semi-conducteurs jamais conçue, avec un investissement initial annoncé à au moins 20 milliards de dollars (environ 17 milliards d’euros). Cette giga usine permettrait de sécuriser, en interne, la puissance de calcul devenue absolument critique pour l’IA, la robotique et les activités spatiales de Tesla, SpaceX et xAI.

Un pari d’intégration verticale face à la “pénurie” de calcul

Selon Musk, la demande future en puces dépasserait largement l’offre mondiale disponible pour des usages comme la conduite autonome, les robots Optimus ou bien encore les systèmes embarqués liés à l’exploration spatiale. Dans ce contexte, Terafab serait une réponse radicale à la dépendance vis-à-vis des fondeurs et fournisseurs déjà partenaires de l’écosystème Musk. Le dirigeant résume d’ailleurs l’enjeu sans détour : “Soit nous construisons Terafab, soit nous n’avons pas les puces.”  L’objectif d’Elon Musk est, à terme, d’atteindre jusqu’à 200 gigawatts de puissance de calcul terrestre… et  térawatt dans l’espace !

Austin comme point de départ, avec deux familles de puces

Le projet démarrerait au Texas, à Austin, avec une première unité baptisée Advanced Technology Fab, dans une zone déjà stratégique pour Tesla. Terafab doit produire des puces “terrestres” destinées à l’IA embarquée et à la robotique, ainsi que des puces pensées pour des environnements extrêmes et/ou adaptées à des contraintes spatiales.

Terafab 1

Et après : le calcul en orbite dans le viseur

Comme souvent avec Musk, la feuille de route déborde du périmètre industriel. SpaceX a déjà déposé une demande auprès de la FCC pour une constellation massive de satellites pouvant, à terme, former une infrastructure de calcul en orbite. Entre ambition technologique et défis économiques (coûts, rendement, équipements, énergie), Terafab ouvre un nouveau chapitre, celui d’une course aux semi-conducteurs où la puissance de calcul devient une ressource hautement stratégique à part entière.

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