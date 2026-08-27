GTA 6 : résumé de ce qu’a dévoilé l’aperçu étendu sur Netflix

Comme prévu, l’aperçu étendu de Grand Thef Auto VI (GTA 6) a été mis en ligne aujourd’hui sur Netflix. Beaucoup d’éléments du jeu de Rockstar Games ont été dévoilés, mêlant gameplay et cinématiques.
Voici les éléments clés à retenir avec cet aperçu étendu de GTA 6 :
Parmi les autres éléments, il y a eu des rencontres entre Jason, Lucia et des personnages. Parmi eux, il y a Raymond, Brian, Raul, Andrés de Léon, Petra et plus encore.
L’un des axes principaux du jeu semble être la manière dont les protagonistes, Jason Duval et Lucia Caminos, collaborent. Dans une scène, le joueur incarne Jason alors qu’il se penche par la fenêtre d’une voiture conduite par Lucia afin de tirer sur les policiers qui les poursuivent après un braquage. Plus tard, le joueur contrôle Lucia au volant tandis que Jason et un autre personnage continuent de tirer sur les policiers.
Une autre partie de la vidéo montre une mission où Jason et Lucia sont séparés. Alors que des ennemis font irruption à l’un des étages supérieurs d’un immeuble, Jason, qui fait partie de l’équipe de sécurité chargée de la mission, les affronte en se mettant à couvert et en tirant sur eux. Lucia, qui se trouve à un autre étage, se faufile à pied pour tenter d’échapper à la détection. À un moment donné, alors qu’elle se débat au sol contre un ennemi, on peut voir s’afficher les touches à appuyer pour se libérer de son emprise.
L’aperçu étendu de GTA 6 fut également l’occasion de découvrir les différentes activités sportives au programme :
Il y a eu beaucoup d’éléments au programme. Pour le moment, l’aperçu étendu est uniquement disponible sur Netflix. Le service de streaming a l’exclusivité pendant six heures. Ce sera disponible gratuitement sur YouTube le 28 août à 3 heures du matin.
GTA 6 sera disponible le 19 novembre sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Vous pouvez directement passer depuis le PlayStation Store ou le Xbox Store pour la précommande à 79,99 euros (version standard) ou 99,99 euros (version ultime). Mais il est préférable de se tourner vers les revendeurs pour la version « physique » et (surtout) un prix inférieur à 79,99 euros ou 99,99 euros. Par exemple, le prix est de 60 euros chez Leclerc soit 25 % de remise. Voici les liens directs pour précommander GTA 6 chez les revendeurs :
À noter que la version ultime du jeu est seulement disponible en version dématérialisée. Toutefois, il est possible d’acheter l’édition standard à 60 euros sur Amazon, Leclerc ou Auchan puis payer 20 euros sur le PlayStation Store ou le Xbox Store pour prendre la mise à niveau vers la version ultime. Ainsi, cela fait 80 euros (60 + 20 euros) pour la version ultime, au lieu de 99,99 euros normalement.
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