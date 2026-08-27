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KultureGeek Jeux vidéo GTA 6 : résumé de ce qu’a dévoilé l’aperçu étendu sur Netflix
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GTA 6 : résumé de ce qu’a dévoilé l’aperçu étendu sur Netflix

6 min.
27 Août. 2026 • 22:36
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Comme prévu, l’aperçu étendu de Grand Thef Auto VI (GTA 6) a été mis en ligne aujourd’hui sur Netflix. Beaucoup d’éléments du jeu de Rockstar Games ont été dévoilés, mêlant gameplay et cinématiques.

GTA 6 Lucia Jason

L’aperçu de Grand Theft Auto VI par Rockstar

Voici les éléments clés à retenir avec cet aperçu étendu de GTA 6 :

  • L’aperçu étendu de GTA 6 a été capturé sur une PS5 standard.
  • Cela a commencé par une transaction de drogue qui a mal tourné dans un bâtiment.
  • On voit ensuite Jason traverser l’appartement de Lucia et prendre de la nourriture dans le réfrigérateur, pendant qu’elle se prépare.
  • Après que tous les deux ont quitté l’appartement, on découvre pour la première fois la conduite dans le jeu, ainsi qu’un aperçu de certains événements émergents se produisant dans la ville.
  • Les missions peuvent être jouées avec Jason ou Lucia et peuvent être accomplies ensemble ou séparément.
  • Le système de recherche a été modifié par rapport à GTA 5. Désormais, un cercle sur la carte indiquera la zone dans laquelle les policiers traquent les deux personnages au lieu d’afficher des indicateurs distincts sur la mini-carte pour chaque véhicule de police.
  • Une séquence d’entraînement physique a été montrée.
  • Avant de commettre un crime, les joueurs peuvent changer de masque, de chapeau et d’autres vêtements, ce qui permettra de réduire leur niveau de recherche.
  • Les joueurs peuvent effectuer des braquages, avec un des personnage (Jason ou Lucia) s’occupant de voler le magasin tandis que l’autre joue le rôle de conducteur pour la fuite.
  • Une courte séquence montre Lucia s’éloignant en voiture tandis qu’un influenceur diffuse un live depuis le coffre du véhicule. Le chat du live est sur la droite de l’écran.
  • Une séquence montrant Lucia sautant en parachute depuis un immeuble a également été dévoilée, mettant en évidence la distance de la carte du jeu.
  • Le changement de personnage a été montré. La mécanique en jeu est similaire à celle de GTA 5 avec la vue depuis le ciel.

Lucia et Jason ensemble, et plein d’activités

Parmi les autres éléments, il y a eu des rencontres entre Jason, Lucia et des personnages. Parmi eux, il y a Raymond, Brian, Raul, Andrés de Léon, Petra et plus encore.

L’un des axes principaux du jeu semble être la manière dont les protagonistes, Jason Duval et Lucia Caminos, collaborent. Dans une scène, le joueur incarne Jason alors qu’il se penche par la fenêtre d’une voiture conduite par Lucia afin de tirer sur les policiers qui les poursuivent après un braquage. Plus tard, le joueur contrôle Lucia au volant tandis que Jason et un autre personnage continuent de tirer sur les policiers.

Une autre partie de la vidéo montre une mission où Jason et Lucia sont séparés. Alors que des ennemis font irruption à l’un des étages supérieurs d’un immeuble, Jason, qui fait partie de l’équipe de sécurité chargée de la mission, les affronte en se mettant à couvert et en tirant sur eux. Lucia, qui se trouve à un autre étage, se faufile à pied pour tenter d’échapper à la détection. À un moment donné, alors qu’elle se débat au sol contre un ennemi, on peut voir s’afficher les touches à appuyer pour se libérer de son emprise.

GTA 6 Lucia Jason Braquage Banque

L’aperçu étendu de GTA 6 fut également l’occasion de découvrir les différentes activités sportives au programme :

  • bateau à hélice
  • basketball
  • plongée
  • musculation
  • jet-ski
  • canoé
  • course en voiture sur circuit
  • s’allonger sur les transats à plage
  • entraînement pour tirer
  • moto cross
  • saut en parachute

GTA 6 Lucia Saut Parachute

Il y a eu beaucoup d’éléments au programme. Pour le moment, l’aperçu étendu est uniquement disponible sur Netflix. Le service de streaming a l’exclusivité pendant six heures. Ce sera disponible gratuitement sur YouTube le 28 août à 3 heures du matin.

Où réserver GTA 6 au meilleur prix

GTA 6 sera disponible le 19 novembre sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Vous pouvez directement passer depuis le PlayStation Store ou le Xbox Store pour la précommande à 79,99 euros (version standard) ou 99,99 euros (version ultime). Mais il est préférable de se tourner vers les revendeurs pour la version « physique » et (surtout) un prix inférieur à 79,99 euros ou 99,99 euros. Par exemple, le prix est de 60 euros chez Leclerc soit 25 % de remise. Voici les liens directs pour précommander GTA 6 chez les revendeurs :

  • Amazon (60 euros au lieu de 79,99 euros) [actuellement indisponible]
  • Leclerc (60 euros au lieu de 79,99 euros)
  • Auchan (60 euros au lieu de 79,99 euros)
  • Cdiscount (50 euros pour les nouveaux clients avec le code HELLO10 ou 60 euros pour les autres)
  • Joybuy (60 euros au lieu de 79,99 euros)
  • Fnac
  • Micromania (+ 20 euros en bon d’achat)
  • Carrefour
  • Cultura

À noter que la version ultime du jeu est seulement disponible en version dématérialisée. Toutefois, il est possible d’acheter l’édition standard à 60 euros sur Amazon, Leclerc ou Auchan puis payer 20 euros sur le PlayStation Store ou le Xbox Store pour prendre la mise à niveau vers la version ultime. Ainsi, cela fait 80 euros (60 + 20 euros) pour la version ultime, au lieu de 99,99 euros normalement.

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