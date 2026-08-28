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GTA 6 : l’aperçu étendu est disponible gratuitement sur YouTube

3 min.
28 Août. 2026 • 7:55
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Après une exclusivité temporaire sur Netflix, l’aperçu étendu de Grand Theft Auto VI (GTA 6) est disponible gratuitement au visionnage sur YouTube. Rockstar Games l’a mis en ligne sur sa chaîne.

GTA 6 Jason Lucia Voiture

Regardez gratuitement l’aperçu étendu de GTA 6

L’aperçu étendu dure presque 27 minutes et c’est l’occasion d’avoir des cinématiques, ainsi que du gameplay. Officiellement, il s’agit des premières séquences de gameplay pour les joueurs. Officieusement, ils savaient à quoi s’attendre, puisqu’il y a eu des fuites venant de la part du hacker Cyberleek.

Voici donc l’aperçu étendu de GTA 6, disponible gratuitement en 4K sur YouTube. Il est nécessaire d’être connecté à votre compte YouTube parce que la vidéo est interdite aux moins de 18 ans :

Nous avons résumé les points clés de la vidéo dans cet article dédié.

Que ce soit sur Netflix ou YouTube, il y a de la compression. Fort heureusement, Rockstar Games propose le fichier vidéo 4K d’origine. Il est disponible gratuitement sur le site de Rockstar en cliquant ici et pèse 14,2 Go.

L’histoire ne dit pas combien Netflix a payé pour avoir l’exclusivité de six heures. Bien évidemment, le service de streaming espérait attirer de nouveaux utilisateurs afin qu’ils prennent un abonnement. L’objectif est que les personnes qui se sont abonnées uniquement pour l’aperçu étendu découvrent les films, séries et documentaires disponibles au catalogue et maintiennent leur abonnement au fil des mois.

Voici où précommander GTA 6 au meilleur prix

GTA 6 sera disponible le 19 novembre sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Vous pouvez directement passer depuis le PlayStation Store ou le Xbox Store pour la précommande à 79,99 euros (version standard) ou 99,99 euros (version ultime). Mais il est préférable de se tourner vers les revendeurs pour la version « physique » et (surtout) un prix inférieur à 79,99 euros ou 99,99 euros. Par exemple, le prix est de 60 euros chez Leclerc soit 25 % de remise. Voici les liens directs pour précommander GTA 6 chez les revendeurs :

  • Amazon (60 euros au lieu de 79,99 euros) [actuellement indisponible]
  • Leclerc (60 euros au lieu de 79,99 euros)
  • Auchan (60 euros au lieu de 79,99 euros)
  • Cdiscount (50 euros pour les nouveaux clients avec le code HELLO10 ou 60 euros pour les autres)
  • Joybuy (60 euros au lieu de 79,99 euros)
  • Fnac
  • Micromania (+ 20 euros en bon d’achat)
  • Carrefour
  • Cultura

À noter que la version ultime du jeu est seulement disponible en version dématérialisée. Toutefois, il est possible d’acheter l’édition standard à 60 euros sur Amazon, Leclerc ou Auchan puis payer 20 euros sur le PlayStation Store ou le Xbox Store pour prendre la mise à niveau vers la version ultime. Ainsi, cela fait 80 euros (60 + 20 euros) pour la version ultime, au lieu de 99,99 euros normalement.

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