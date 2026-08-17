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KultureGeek Internet Spotify et la conduite : les lancements de gros albums associés à 15 % de morts en plus sur les routes
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Spotify et la conduite : les lancements de gros albums associés à 15 % de morts en plus sur les routes

3 min.
17 Août. 2026 • 17:30
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Écouter le nouvel album de son artiste préféré en voiture pourrait présenter un risque vital … pour le moins inattendu. Une étude menée notamment par des chercheurs de Harvard Medical School établit une association entre les journées de sorties musicales majeures et une hausse de 15,1 % des décès sur les routes américaines. Le principal suspect n’est pas la musique elle-même, mais les manipulations du smartphone nécessaires pour lancer les nouveaux morceaux.

Environ 18 décès supplémentaires lors d’une grande sortie

Les chercheurs ont analysé les dix plus importantes journées de lancement d’albums sur Spotify entre 2017 et 2022, dont Midnights de Taylor Swift, Scorpion de Drake et Harry’s House de Harry Styles. Ces jours-là, le volume d’écoute progressait d’environ 43 %. Parallèlement, les accidents mortels augmentaient de 15,1 %, ce qui représentait environ 182 décès supplémentaires sur les dix journées étudiées, soit encore 18 en moyenne par sortie.

Spotify Logo Icone

L’étude ne démontre cependant pas que le streaming est directement responsable de ces accidents. Les chercheurs ont notamment corrigé leurs résultats pour tenir compte des vendredis, jour traditionnel de sortie des albums, des fêtes et des variations saisonnières. A noter que des tests effectués sur des dates fictives n’ont pas réussi à reproduire le phénomène.

Le smartphone et les écrans embarqués dans le viseur

La hausse était particulièrement marquée chez les conducteurs de moins de 40 ans, les hommes (principalement blancs ou asiatiques) et les personnes conduisant seules. Les voitures équipées d’un système d’infodivertissement connecté étaient également davantage concernées. Une précédente étude avait déjà montré que CarPlay et Android Auto peuvent ralentir le temps de réaction, tandis que l’usage du smartphone au volant reste très répandu chez les jeunes.

Les auteurs proposent que Spotify et les autres plateformes ajoutent des messages de prévention lors des grandes sorties. Leur recommandation reste simple : choisir son album avant de démarrer et ne plus toucher au téléphone pendant le trajet.

SOURCEGizmodo

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