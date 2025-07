Les jeunes américains passeraient le 5ème de leur temps au volant… à regarder leur smartphone

Une nouvelle étude – aux conclusions très inquiétantes – révèle qu’en moyenne, les jeunes américains passeraient jusqu’à 21,1 % de leur temps de conduite à regarder leur smartphone, ce qui augmente évidemment fortement les risques d’accidents liés à cette distraction. Plus de 5 % de ce temps inclut des regards prolongés de plus de deux secondes, ce qui est considéré comme particulièrement dangereux par le NHTSA. Bien que la majorité des 1 126 jeunes interrogés reconnaissent que cette pratique est risquée et désapprouvée par leurs parents et amis, beaucoup continuent à le faire et à banaliser cette pratique qui peut pourtant conduire à des drames.

Attention, le contenu de cette vidéo est particulièrement perturbant… même si probablement nécessaire pour créer un électro choc auprès de la population ciblée

Les jeunes ou adolescents en âge de conduire utilisent leur téléphone principalement pour des applications de divertissement (65 % du temps d’écran), suivies par la messagerie (40 %) et la navigation (30 %). A noter qu’Apple a introduit des fonctionnalités comme « Ne pas déranger en voiture » pour limiter ce comportement, mais les jeunes semblent peu enclins à utiliser des fonctionnalités. Devra t-on désormais serrer les dents lorsque l’on croise un jeune conducteur en espérant qu’il ne soit pas sur son mobile ? Plusieurs campagnes de sensibilisation ont été diffusées pour contrer ce phénomène, dont celle de cet article, particulièrement perturbante. A montrer à tous les gamins en âge de passer le permis…