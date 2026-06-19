Genesis AI dévoile Eno, un robot sans visage qui veut réinventer l’assistant humanoïde

Genesis AI prend le contre-pied de la course aux robots humanoïdes. La start-up franco-américaine, soutenue notamment par Eric Schmidt et Xavier Niel, a présenté Eno, un robot généraliste qui n’imite pas l’apparence humaine. Pas de visage, pas de tête expressive, pas de jambes mécaniques : Eno mise sur une silhouette minimaliste, montée sur roues, pensée pour travailler sans provoquer l’inconfort (la « vallée de l’étrange ») souvent associé aux machines trop anthropomorphes.

Un robot avec un design bien singulier

La philosophie de Genesis AI est claire : un robot utile n’a pas besoin de ressembler à un être humain. Eno adopte donc une structure compacte, proche d’une tour articulée, capable de se replier pour occuper moins d’espace. Son design évoque davantage un appareil domestique haut de gamme qu’un cyborg de science-fiction.

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Ce choix vise à renforcer l’acceptation du robot dans les environnements professionnels, puis domestiques. Plutôt que de simuler une personnalité ou une émotion, Eno cherche à inspirer confiance par la lisibilité de ses actions, sa discrétion et sa prévisibilité.

Des mains très précises pilotées par l’IA GENE

Le cœur technique d’Eno réside dans ses mains. Ces dernières disposent de nombreux degrés de liberté, de capteurs tactiles et d’une conception pensée pour manipuler des objets avec finesse, des câbles aux outils de laboratoire. Ses bras peuvent soulever plusieurs kilos, tandis que sa base roulante lui permet de se déplacer efficacement dans des espaces plats.

L’ensemble est piloté par GENE, le modèle robotique développé en interne par Genesis AI. Il doit permettre au robot de comprendre une consigne, planifier une suite d’actions et s’adapter à son environnement. Un écran optionnel placé sur le torse peut aussi afficher ses intentions, comme une fenêtre sur son raisonnement.

Les premiers déploiements ciblés sont prévus fin 2026, d’abord dans l’industrie, la logistique et les laboratoires, avant les services puis le grand public.