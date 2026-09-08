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Stoke Space lève 1 milliard de dollars pour défier SpaceX avec une fusée totalement réutilisable

2 min.
8 Sep. 2026 • 17:57
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Stoke Space affirme ses ambitions dans le lancement spatial. La start-up américaine a bouclé une première tranche d’une série de financement d’ 1 milliard de dollars, portant à 2,3 milliards de dollars le total des capitaux levés depuis sa création. Fort de cet apport financier massif, l’objectif est désormais d’atteindre l’orbite en 2027 et de préparer une nouvelle génération de fusées capables de concurrencer directement SpaceX.

Une fusée dont les deux étages doivent revenir sur Terre

Contrairement au Falcon 9, dont seul le premier étage est aujourd’hui récupéré, Stoke veut rendre entièrement réutilisables le booster et l’étage supérieur de Nova. Une ambition également poursuivie par le Starship de SpaceX, mais qui impose de résoudre le difficile problème de la rentrée atmosphérique.

Stoke Space Fusee

Stoke mise pour cela sur un bouclier thermique métallique refroidi activement par de l’hydrogène liquide. Andy Lapsa, CEO de l’entreprise, explique que le financement doit permettre « d’augmenter la production et la fréquence des vols » tout en finançant la seconde génération du lanceur.

Nova Pathfinder doit voler début 2027

Le premier modèle, Nova Pathfinder, est attendu pour un vol orbital au début de 2027. Plusieurs exemplaires sont déjà en fabrication et les prochaines étapes porteront notamment sur les essais au sol des deux étages. Stoke a également commencé à vendre des contrats de lancement.

Cette montée en puissance intervient alors que plusieurs acteurs tentent de réduire leur dépendance à SpaceX. Relativity Space développe notamment Terran R, un lanceur conçu pour rivaliser avec Falcon 9, après l’expérience acquise avec Terran 1.

Une Nova Block 2 de 15 tonnes pour 2029

Stoke prépare déjà Nova Block 2, capable d’emporter 15 tonnes en orbite basse et dont le premier vol est visé pour 2029. Si la technologie de réutilisation intégrale fonctionne comme prévu, la jeune entreprise pourrait devenir l’un des concurrents les plus crédibles de SpaceX sur le marché des lancements commerciaux.

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