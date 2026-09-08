Cyberattaques : l’ANSSI lance REACTIV face aux fuites de données de l’État

L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) lance REACTIV pour intervenir plus rapidement face aux cyberattaques visant les services de l’État et aux fuites de données. Le dispositif permet à l’agence de mobiliser immédiatement des moyens supplémentaires et de demander aux ministères des mesures de protection dans des délais contraints.

Baptisé « Réponse & Action Interministérielle face aux Violations de données », REACTIV repose sur un redéploiement immédiat des moyens opérationnels de l’ANSSI. L’agence veut ainsi renforcer son soutien aux ministères confrontés à des comptes utilisateurs compromis et analyser plus rapidement les données qui ont pu être exfiltrées.

Le dispositif doit surtout réduire le délai entre la détection d’une compromission et la réaction des administrations. L’ANSSI pourra demander aux ministères concernés de prendre rapidement les mesures nécessaires pour protéger les données des citoyens et centralisera la communication technique en cas de crise.

Cette évolution intervient alors que les vols de données prennent une place croissante dans les cyberattaques contre les administrations. En 2025, l’ANSSI avait traité 196 incidents ayant entraîné des exfiltrations de données à des fins criminelles, de déstabilisation ou d’espionnage, soit environ 50 % de plus qu’en 2024.

L’État veut reprendre l’initiative face aux cyberattaques

Le gouvernement avait déjà demandé à l’ANSSI de renforcer sa réponse après plusieurs piratages contre les services publics, dont celui ayant touché la Direction générale des finances publiques (DGFiP). REACTIV doit compléter la feuille de route 2026-2027 consacrée à la sécurité numérique de l’État, qui prévoit notamment de renforcer les authentifications et de résorber certaines vulnérabilités des infrastructures ministérielles.

L’ANSSI adapte également son intervention à l’évolution des méthodes utilisées par les hackers. Selon son directeur général Vincent Strubel, de nouveaux acteurs exploitent massivement des bases de comptes déjà compromis et privilégient des attaques rapides, parfois qualifiées de « hit & run », qui peuvent permettre de voler des données sans nécessairement rechercher une compromission profonde des systèmes.

REACTIV constitue ainsi une capacité opérationnelle renforcée, avec une priorité donnée aux violations de données et aux compromissions de comptes. L’ANSSI prévoit de maintenir parallèlement ses autres missions de cybersécurité, alors que les administrations doivent relever durablement leur niveau de protection.