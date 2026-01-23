TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Cyberattaques de sites académiques français : deux hackers sont mis en examen
Internet

Cyberattaques de sites académiques français : deux hackers sont mis en examen

2 min.
23 Jan. 2026 • 16:06
0

Deux jeunes hackers, dont un mineur de 17 ans, ont été mis en examen à Paris pour avoir attaqué plusieurs sites Internet de l’Éducation nationale en septembre 2025. Ces interpellations, menées mardi à Caen et Aix-en-Provence par l’Office anticybercriminalité (OFAC), font suite au défaçage (modification non sollicitée) des portails des régions académiques de La Réunion, Reims et Clermont-Ferrand.

Hacker

Deux pirates mis en examen

Les suspects ont été déférés devant un juge d’instruction et poursuivis pour introduction frauduleuse, entrave à un système automatisé de données, ainsi que pour l’extraction et la transmission de ces informations. Le parquet de Paris a retenu la circonstance aggravante de la bande organisée et de l’association de malfaiteurs, soulignant que les faits ont été commis au préjudice de systèmes mis en œuvre par l’État.

Le profil des deux mis en cause révèle des parcours différents face à la justice. Le plus âgé, un jeune homme de 20 ans, était déjà connu des services de police pour des antécédents de piratage. Bien que le parquet ait requis son placement en détention provisoire, il a finalement été laissé libre sous contrôle judiciaire, tout comme son complice mineur. Son avocat, Ambroise Palle, n’a pas souhaité faire de commentaire à ce stade.

Le plus jeune suspect a quant à lui admis sa participation. Selon son avocate, Anaïs Gallanti, qui a réagi auprès de l’AFP, le mineur reconnaît les faits et exprime de profonds regrets. Elle plaide l’immaturité de son client qui n’aurait pas mesuré la gravité et les conséquences de ses actes. La défense a obtenu un allègement des mesures de son contrôle judiciaire par rapport aux réquisitions initiales du ministère public.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Disneyland Paris Internet

Disneyland Paris piraté : des données sensibles sont publiées par les hackers

Leroy Merlin Logo Internet

Leroy Merlin a été piraté, les hackers ont les données des clients

Hack Lignes de Code Internet

BreachForums : 5 hackers français derrière le forum de piratage ont été arrêtés

hacker piratage Internet

Piratage du ministère de l’Intérieur : les hackers ont eu accès à « des fichiers importants »

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Super Mario Galaxy Le Film Mario Luigi

Super Mario Galaxy le film : un Nintendo Direct annoncé pour ce week-end

23 Jan. 2026 • 17:20
0 Geekeries

Nintendo a annoncé la tenue d’un nouveau Nintendo Direct qui aura lieu le 23 janvier et sera consacré à Super Mario Galaxy le...

Lynx R2

Lynx-R2 : Lynx surprend avec un casque XR ultra-compact proposant un FoV record de 126° !

23 Jan. 2026 • 16:18
0 Matériel

En voilà une bonne surprise ! La startup française Lynx Mixed Reality vient de lever le voile sur le Lynx-R2, un nouveau casque autonome de...

Netflix Logo Television

Les Français ont consommé 4h14 de vidéo par jour en 2025, le streaming en hausse

23 Jan. 2026 • 14:10
0 Hors-Sujet

Selon le bilan annuel de Médiamétrie, les Français ont consommé 4 heures et 14 minutes de vidéo par jour en 2025. La...

panneaux solaires

En 2025, l’éolien et le solaire ont dépassé les énergies fossiles en Europe (et c’est une grande première !)

23 Jan. 2026 • 12:54
3 Energie

Voilà enfin une vraie bonne nouvelle pour démarrer une année 2026 partie sur des bases assez morose : en 2025, deux sources...

Vimeo Logo

Vimeo annonce des licenciements après son rachat par Bending Spoons

23 Jan. 2026 • 11:40
0 Business

La plateforme de vidéo en ligne Vimeo traverse une nouvelle phase de restructuration. Quelques mois après son rachat par le groupe...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Une étude montre que l’Apple Watch est efficace pour détecter la fibrillation auriculaire

Une étude montre que l’Apple Watch est efficace pour détecter la fibrillation auriculaire

23 Jan. 2026 • 15:25

image de l'article Brevet : Apple dévoile un système de lentille ultra-fine pour améliorer la qualité des écrans AR/VR

Brevet : Apple dévoile un système de lentille ultra-fine pour améliorer la qualité des écrans AR/VR

23 Jan. 2026 • 13:35

image de l'article 1Password renforce sa sécurité avec des alertes anti-phishing (lors du « collage » de mots de passe)

1Password renforce sa sécurité avec des alertes anti-phishing (lors du « collage » de mots de passe)

23 Jan. 2026 • 12:10

image de l'article Nouveaux MacBook Pro M5 Pro et M5 Max : des annonces attendues lors d’un évènement à Los Angeles

Nouveaux MacBook Pro M5 Pro et M5 Max : des annonces attendues lors d’un évènement à Los Angeles

23 Jan. 2026 • 10:49

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site