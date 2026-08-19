Cyberattaques en France : le Premier ministre veut une « nouvelle unité cyber »

Le Premier ministre Sébastien Lecornu demande la création d’une « nouvelle unité cyber » au sein de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), chargée d’intervenir en première ligne face aux cyberattaques en France. Cette décision intervient après que la Direction générale des finances publiques (DGFiP) a confirmé des piratages ayant exposé 678 000 personnes.

Dans un courrier adressé au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, dont les services chapeautent l’ANSSI, le Premier ministre a formulé sa demande sans ambiguïté : « Je vous demande de constituer une équipe de contact composée d’agents de l’ANSSI et chargée d’intervenir en première ligne en cas de suspicion d’atteinte grave à l’intégrité du système d’information de l’État ». Cette équipe doit apporter la réactivité que Sébastien Lecornu juge aujourd’hui manquante face à la fréquence des attaques subies par l’administration.

Cette initiative s’inscrit directement dans le sillage des deux intrusions confirmées par la DGFiP en juin et juillet qui ont permis aux hackers de dérober des informations personnelles, dont les noms, revenus, quotients familiaux et taux de prélèvement à la source appartenant à 678 000 personnes. Le Premier ministre a par ailleurs demandé un audit à l’ANSSI pour évaluer précisément l’ampleur des failles ayant permis ces intrusions successives.

Le Premier ministre dénonce un niveau insuffisant de sécurité

Sébastien Lecornu n’a pas ménagé ses mots sur l’état actuel de la cybersécurité au sein de l’appareil d’État, en déplorant que peu de ministères soient au niveau requis face à la menace : « Ce n’est pas acceptable », a-t-il écrit. Le Premier ministre a insisté sur l’urgence d’avoir une réponse opérationnelle plus réactive face aux cyberattaques en France. « Il y a urgence à concevoir et conduire sans délai une réponse opérationnelle plus réactive et plus forte aux cyberattaques que l’État rencontre actuellement. Il faut reprendre l’initiative sur le terrain », a-t-il indiqué dans son courrier, dont l’AFP a obtenu une copie.

Face à cette situation jugée intenable, Sébastien Lecornu a formulé trois demandes distinctes qui structurent sa réponse immédiate :

Un audit confié à l’ANSSI pour évaluer les failles ayant permis les intrusions récentes

La création d’une équipe d’intervention composée d’agents de l’ANSSI, dédiée aux atteintes graves visant l’État

Une proposition d’organisation concrète pour cette nouvelle unité, attendue dès vendredi

Cette mobilisation intervient alors que la France apparaît comme une cible particulièrement recherchée par les pirates, en raison de l’attractivité de ses données administratives et de faiblesses persistantes dans ses défenses, un constat que l’affaire des 200 000 comptes cadastraux dérobés est venue confirmer une nouvelle fois.