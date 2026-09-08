ChatGPT Images 2.5 : OpenAI lance son générateur d’images IA amélioré

OpenAI vient de lancer ChatGPT Images 2.5, une nouvelle version de son générateur d’images générées par intelligence artificielle intégré à ChatGPT. Il améliore notamment la précision des retouches, la fidélité des images de référence et la vitesse de génération, avec une latence réduite jusqu’à 50 % par rapport à ChatGPT Images 2.0 qui est disponible depuis avril.

Des images IA plus fidèles et des retouches plus précises

ChatGPT Images 2.5 améliore d’abord le rendu des détails, des textures et de la lumière. Le modèle conserve également mieux les caractéristiques d’un sujet lorsqu’il travaille à partir d’une photo de référence, ce qui doit faciliter la création de variations d’une même image sans perdre son identité visuelle.

OpenAI insiste aussi sur les capacités d’édition. Le modèle peut modifier un élément précis d’une image tout en préservant davantage la composition, le sujet et les autres détails. Cette précision s’améliore également au fil d’une conversation : les modifications précédentes restent mieux prises en compte lorsque l’utilisateur enchaîne plusieurs demandes.

La compréhension des instructions visuelles progresse elle aussi, notamment pour les compositions complexes, les mises en page et les arrière-plans transparents. OpenAI affirme que ChatGPT Images 2.5 interprète mieux les consignes détaillées et respecte davantage le style et la direction artistique demandés.

Sketch comme nouveau système de dessin

OpenAI ajoute surtout de nouveaux outils directement dans ChatGPT. La fonction Sketch permet de dessiner une esquisse dans l’interface afin de servir de référence au modèle : l’utilisateur peut ainsi représenter grossièrement une pièce, une tenue ou une composition avant de demander à l’IA de produire l’image finale.

Des modèles prédéfinis facilitent également la création de formats populaires comme les affiches ou les visuels de produits. ChatGPT permet par ailleurs d’ajouter des commentaires directement sur une image pour cibler une modification et de partager le prompt utilisé pour permettre à d’autres utilisateurs de reprendre l’idée avec leurs propres photos.

OpenAI déploie ChatGPT Images 2.5 dès aujourd’hui sur ordinateur, mobile et via le Web pour tous les utilisateurs de ChatGPT, ChatGPT Work et Codex, quel que soit leur abonnement. Les développeurs disposent également de deux modèles via l’API : GPT-Image-2.5 Flare pour les usages courants et GPT-Image-2.5 Sunburst pour les travaux nécessitant un contrôle plus poussé des retouches.