Zelda Ocarina of Time remake dévoile sa date de sortie, son gameplay et plus

Nintendo a organisé aujourd’hui son Nintendo Direct pour les 40 ans de la saga Zelda et ce fut l’occasion d’avoir plein d’informations sur le remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Switch 2. Il y a notamment la date de sortie, à savoir le 5 novembre 2026.

Les informations pour le remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time

Nintendo a dévoilé le gameplay pour le remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time. Sans surprise, les graphismes ont été complètement revus par rapport au jeu sorti en 1998 sur Nintendo 64. C’est beaucoup plus moderne et cela se ressent notamment dans les contrôles et la fluidité.

Voici les principaux points à retenir de la présentation :

Aventure modernisée et empreinte de nostalgie

La tenue verte de Link a été revue, chaque élément a été redesigné

Il est maintenant possible de déplacer la caméra comme le souhaite, ce qui n’était pas possible sur la version Nintendo 64

Les personnages ont de nouveaux dialogues par rapport à la version Nintendo 64

Les personnages parlent pendant les cinématiques et il y aura bien une version française du jeu. D’ailleurs, Frédéric Souterelle reprend son rôle de Ganondorf (c’était déjà lui dans The Legend of Zelda : Breath of the Wild et The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom)

Link peut maintenant sauter sur place, il suffit d’appuyer sur le bouton X. C’est également le cas quand il faut sauter un obstacle, alors que c’était automatique sur Nintendo 64

Link peut accélérer en nageant, en plus de plonger

Pas de chargement quand on entrer dans une boutique. Par contre, il y en a quand on change de zone (entrer dans un temple, accès à la plainte d’Hyrule, etc)

Navi est toujours là

Les principales musiques de la version originale semblent bien présentes, bien que certaines ont été réimaginées

Le changement d’arme se fait via un menu rapide, il n’est plus nécessaire d’aller sur le menu principal

Il est maintenant possible de courir plus vite en maintenant le bouton A. Les roulades restent possibles

Le cycle jour/nuit s’applique partout, là où il était figé dans certains lieux sur la version Nintendo 64

Nouvelle interface lorsque vous jouez de l’ocarina

Possibilité de fredonner via le micro de la manette un air que Link a appris pour qu’il soit utilisé dans le jeu

Voici la présentation faite par Nintendo avec le gameplay :

Et voici la bande-annonce pour le jeu :

Un autre élément concerne Zelda Notes. C’est accessible via l’application Nintendo Switch App sur smartphone et donne plusieurs accès :

Accès à la carte

Accès aux quêtes

Résumé du jour

Voir le nombre d’ennemie vaincus

Quêtes aux potins (retrouvez des lieux qui correspondent aux images capturées)

Localiser un lieu pour gagner des points

Partition de l’ocarina + possibilité de créer ses propres partitions et de les partager via un QR Code

Quiz sur Ocarina of Time

Switch 2 pour les 40 ans de Zelda + nouveaux Amiibo

Dans la foulée, Nintendo a annoncé l’arrivée de nouveaux Amiibo pour 2027 avec Link enfant et Zelda enfant. Il sera possible de les scanner pour obtenir des masques spéciaux dans le jeu.

De nouveaux amiibo de Link enfant et Zelda enfant feront leur arrivée en 2027. Vous pouvez les scanner pour obtenir des masques spéciaux dans The Legend of #Zelda: Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2. pic.twitter.com/YG5hUlgHdG — Nintendo France (@NintendoFrance) September 8, 2026

D’autre part, Nintendo a annoncé une Switch 2 pour les 40 ans de Zelda, avec notamment la Triforce. Elle sera disponible à l’achat le 29 octobre. Il y aura également une manette Pro Nintendo Switch 2 et une pochette de transport.

Une #NintendoSwitch2 dédiée au 40e anniversaire et dont le design s'inspire de la Triforce fera son arrivée le 29 octobre ! pic.twitter.com/2lSknaHSko — Nintendo France (@NintendoFrance) September 8, 2026