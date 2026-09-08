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Zelda Ocarina of Time remake dévoile sa date de sortie, son gameplay et plus

4 min.
8 Sep. 2026 • 17:00
0

Nintendo a organisé aujourd’hui son Nintendo Direct pour les 40 ans de la saga Zelda et ce fut l’occasion d’avoir plein d’informations sur le remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Switch 2. Il y a notamment la date de sortie, à savoir le 5 novembre 2026.

The Legend f Zelda Ocarina of Time Remake Gameplay

Les informations pour le remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time

Nintendo a dévoilé le gameplay pour le remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time. Sans surprise, les graphismes ont été complètement revus par rapport au jeu sorti en 1998 sur Nintendo 64. C’est beaucoup plus moderne et cela se ressent notamment dans les contrôles et la fluidité.

Voici les principaux points à retenir de la présentation :

  • Aventure modernisée et empreinte de nostalgie
  • La tenue verte de Link a été revue, chaque élément a été redesigné
  • Il est maintenant possible de déplacer la caméra comme le souhaite, ce qui n’était pas possible sur la version Nintendo 64
  • Les personnages ont de nouveaux dialogues par rapport à la version Nintendo 64
  • Les personnages parlent pendant les cinématiques et il y aura bien une version française du jeu. D’ailleurs, Frédéric Souterelle reprend son rôle de Ganondorf (c’était déjà lui dans The Legend of Zelda : Breath of the Wild et The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom)
  • Link peut maintenant sauter sur place, il suffit d’appuyer sur le bouton X. C’est également le cas quand il faut sauter un obstacle, alors que c’était automatique sur Nintendo 64
  • Link peut accélérer en nageant, en plus de plonger
  • Pas de chargement quand on entrer dans une boutique. Par contre, il y en a quand on change de zone (entrer dans un temple, accès à la plainte d’Hyrule, etc)
  • Navi est toujours là
  • Les principales musiques de la version originale semblent bien présentes, bien que certaines ont été réimaginées
  • Le changement d’arme se fait via un menu rapide, il n’est plus nécessaire d’aller sur le menu principal
  • Il est maintenant possible de courir plus vite en maintenant le bouton A. Les roulades restent possibles
  • Le cycle jour/nuit s’applique partout, là où il était figé dans certains lieux sur la version Nintendo 64
  • Nouvelle interface lorsque vous jouez de l’ocarina
  • Possibilité de fredonner via le micro de la manette un air que Link a appris pour qu’il soit utilisé dans le jeu

Voici la présentation faite par Nintendo avec le gameplay :

Et voici la bande-annonce pour le jeu :

Un autre élément concerne Zelda Notes. C’est accessible via l’application Nintendo Switch App sur smartphone et donne plusieurs accès :

  • Accès à la carte
  • Accès aux quêtes
  • Résumé du jour
  • Voir le nombre d’ennemie vaincus
  • Quêtes aux potins (retrouvez des lieux qui correspondent aux images capturées)
  • Localiser un lieu pour gagner des points
  • Partition de l’ocarina + possibilité de créer ses propres partitions et de les partager via un QR Code
  • Quiz sur Ocarina of Time

The Legend f Zelda Ocarina of Time Remake

Switch 2 pour les 40 ans de Zelda + nouveaux Amiibo

Dans la foulée, Nintendo a annoncé l’arrivée de nouveaux Amiibo pour 2027 avec Link enfant et Zelda enfant. Il sera possible de les scanner pour obtenir des masques spéciaux dans le jeu.

D’autre part, Nintendo a annoncé une Switch 2 pour les 40 ans de Zelda, avec notamment la Triforce. Elle sera disponible à l’achat le 29 octobre. Il y aura également une manette Pro Nintendo Switch 2 et une pochette de transport.

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