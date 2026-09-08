Zelda Ocarina of Time remake dévoile sa date de sortie, son gameplay et plus

Nintendo a organisé aujourd’hui son Nintendo Direct pour les 40 ans de la saga Zelda et ce fut l’occasion d’avoir plein d’informations sur le remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Switch 2. Il y a notamment la date de sortie, à savoir le 5 novembre 2026.
Nintendo a dévoilé le gameplay pour le remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time. Sans surprise, les graphismes ont été complètement revus par rapport au jeu sorti en 1998 sur Nintendo 64. C’est beaucoup plus moderne et cela se ressent notamment dans les contrôles et la fluidité.
Voici les principaux points à retenir de la présentation :
Voici la présentation faite par Nintendo avec le gameplay :
Et voici la bande-annonce pour le jeu :
Un autre élément concerne Zelda Notes. C’est accessible via l’application Nintendo Switch App sur smartphone et donne plusieurs accès :
Dans la foulée, Nintendo a annoncé l’arrivée de nouveaux Amiibo pour 2027 avec Link enfant et Zelda enfant. Il sera possible de les scanner pour obtenir des masques spéciaux dans le jeu.
De nouveaux amiibo de Link enfant et Zelda enfant feront leur arrivée en 2027.
Vous pouvez les scanner pour obtenir des masques spéciaux dans The Legend of #Zelda: Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2. pic.twitter.com/YG5hUlgHdG
— Nintendo France (@NintendoFrance) September 8, 2026
D’autre part, Nintendo a annoncé une Switch 2 pour les 40 ans de Zelda, avec notamment la Triforce. Elle sera disponible à l’achat le 29 octobre. Il y aura également une manette Pro Nintendo Switch 2 et une pochette de transport.
Une #NintendoSwitch2 dédiée au 40e anniversaire et dont le design s'inspire de la Triforce fera son arrivée le 29 octobre ! pic.twitter.com/2lSknaHSko
— Nintendo France (@NintendoFrance) September 8, 2026
Une manette Pro #NintendoSwitch2 avec support d'exposition ainsi qu'une pochette de transport aux couleurs du 40e anniversaire de #Zelda feront leur arrivée le 29 octobre. pic.twitter.com/WZm5BElOXJ
— Nintendo France (@NintendoFrance) September 8, 2026
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8 Sep. 2026 • 20:55
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