L’ex-CEO de Google Eric Schmidt prend la direction de Relativity Space, un concurrent de SpaceX

Eric Schmidt, l’ancien CEO de Google, a pris la tête de Relativity Space, une startup spécialisée dans la conception de fusées. Schmidt, qui n’avait pas occupé un rôle de CEO depuis son départ de Google il y a près de 15 ans, a financièrement investi dans sa nouvelle société au point d’en détenir une part majoritaire. Schmidt succède à Tim Ellis, le cofondateur de l’entreprise, ce dernier continuant à siéger au conseil d’administration de la startup. L’ex-CEO de Google rejoint Relativity Space à un moment crucial, alors que l’entreprise se prépare pour le lancement en 2026 de sa fusée Terran R conçue pour rivaliser avec les Falcon 9 et Falcon Heavy de SpaceX. L’entreprise a déjà sécurisé près de 3 milliards de dollars de contrats de lancement en prévision du premier vol de sa fusée.

Relativity Space est connue pour son approche innovante dans la construction de fusées, ce qui inclut l’utilisation de l’impression 3D, de l’IA et des robots. L’entreprise a réussi à lancer sa fusée Terran 1 en 2023 (bien que cette dernière ne soit pas parvenue à atteindre l’orbite) puis décidé de se réorienter vers une fusée de plus grande taille, la Terran R. Malgré une difficile levée de fonds et des finances en berne, Relativity Space a finalement attiré des investisseurs de renom comme Mark Cuban et le fonds BlackRock. L’expérience et les connexions de Schmidt, notamment à Washington D.C., seront sans doute un soutien précieux pour l’entreprise, d’autant plus précieux que le secteur des lanceurs spatiaux connait un dynamisme sans précédent, porté par des firmes comme SpaceX, Rocket Lab ou bien encore Blue Origin.