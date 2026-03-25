Bouygues Telecom généralise ses frais de résiliation aux forfaits sans engagement

Bouygues Telecom a pris une décision qui ne va pas plaire à tout le monde : l’opérateur a décidé d’appliquer des frais de résiliation sur ses forfaits sans engagement. Il l’avait déjà fait sur ses forfaits B&You.

Des frais de résiliation sur les forfaits sans engagement

C’est en avril 2025 que Bouygues Telecom a mis en place des frais de résiliation de 5 euros sur ses forfaits B&You. La pratique pouvait surprendre, étant donné qu’il s’agit d’offres sans engagement. Voilà maintenant que cette même tarification de 5 euros s’applique aux autres forfaits sans engagement de Bouygues Telecom.

Certains abonnés de l’opérateur ont reçu un e-mail pour leur annoncer la (mauvaise) nouvelle. On peut lire :

Nous vous informons d’une évolution à venir concernant nos conditions tarifaires, pour votre ligne [numéro de téléphone] : à compter du 27 juillet 2026, en cas de résiliation de votre forfait, des frais de résiliation de 5 € seront appliqués. Ces frais ne s’appliquent qu’en cas de résiliation de votre forfait mobile. Le prix de votre abonnement mensuel, et les autres conditions de votre offre restent inchangés.

🚨 Bouygues Telecom frappe encore… Après les 5 € de frais de résiliation sur les forfaits B&You, ils vont aussi s’appliquer à tous les forfaits Bouygues Telecom sans engagement ! Ce sera en place dès le 27 juillet, anciens comme nouveaux abonnés ! Merci @MisterEvans78 ! https://t.co/bgHduLqLXq pic.twitter.com/LYGjJeEN65 — Tiino-X83 (@TiinoX83) March 24, 2026

Comme la loi le stipule, les clients ont quatre mois, à partir du moment où ils sont informés du changement, pour résilier sans frais. Mais après cela, la nouvelle tarification se met en place.

Pour rappel, Free Mobile et SFR RED proposent chacun de rembourser les frais de résiliation de 5 euros imposés par Bouygues Telecom. Ils avaient mis en place cette politique l’an dernier quand les frais ont été appliqués pour les forfaits B&You. C’est toujours d’actualité.