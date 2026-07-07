James-Webb fête ses quatre ans avec la vue la plus détaillée jamais obtenue de Centaurus A

Pour célébrer le quatrième anniversaire de ses premières images scientifiques, le télescope spatial James-Webb offre un nouveau regard spectaculaire sur Centaurus A. Située à environ 11 millions d’années-lumière, cette galaxie voisine fascine les astronomes par son activité intense, son immense trou noir central et les traces d’une ancienne collision galactique.

Une galaxie turbulente révélée dans l’infrarouge

Centaurus A ne ressemble pas aux galaxies spirales paisibles observées dans le voisinage cosmique. Son centre abrite un trou noir supermassif qui absorbe de la matière et libère une quantité considérable d’énergie. Sa structure chaotique serait également liée à une fusion avec une autre galaxie, survenue il y a environ deux milliards d’années.

Les précédentes observations de Hubble avaient déjà permis d’étudier cette galaxie, mais les couches épaisses de poussière masquent une grande partie de son activité en lumière visible. James-Webb contourne cette limite grâce à ses instruments infrarouges, capables de pénétrer ces nuages et de faire apparaître des détails jusque-là difficiles à distinguer.

MIRI et NIRCam au service de l’évolution des galaxies

L’image publiée par la NASA repose notamment sur MIRI, l’instrument dédié à l’infrarouge moyen. Elle révèle de nombreuses structures poussiéreuses ainsi que des zones rouge violacé correspondant à des régions riches en matière, où certaines étoiles vieillissantes expulsent des éléments et où de nouvelles étoiles peuvent se former.

Une seconde vue (ci-dessous) combine les données de MIRI et de NIRCam, la caméra proche infrarouge de James-Webb. Cette association permet aux chercheurs d’observer Centaurus A à une échelle beaucoup plus fine et d’identifier des étoiles individuelles dans différentes régions de la galaxie.

Quatre ans de résultats au-delà des attentes

La NASA souligne que ces images illustrent « quatre années de performances supérieures aux attentes et d’opérations scientifiques réussies » pour James-Webb. L’étude de Centaurus A pourrait aider à mieux comprendre comment les galaxies et leurs trous noirs supermassifs évoluent ensemble, un mécanisme essentiel pour reconstituer l’histoire de l’Univers.