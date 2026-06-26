James-Webb révèle que la comète interstellaire 3I/ATLAS pourrait être âgée de 12 milliards d’années

La comète 3I/ATLAS, troisième visiteur interstellaire confirmé observé dans notre Système solaire, pourrait constituer l’un des plus anciens fragments de matière jamais étudiés de près. Grâce au télescope spatial James-Webb, des astronomes ont reconstitué une partie de son histoire chimique et estiment qu’elle se serait formée il y a 10 à 12 milliards d’années, soit bien avant la naissance du Soleil.

Un fossile venu d’un système planétaire disparu

Découverte en 2025 par le réseau ATLAS financé par la NASA, 3I/ATLAS ne suit pas une orbite liée au Soleil. Elle traverse simplement notre voisinage cosmique avant de reprendre sa route dans l’espace interstellaire. Cette trajectoire exceptionnelle offre aux chercheurs une occasion rare d’étudier un corps glacé issu d’un autre système planétaire.

Les observations réalisées avec le spectrographe NIRSpec de James-Webb ont analysé les gaz libérés par la comète sous l’effet du réchauffement solaire. Ces analyses révèlent une quantité de deutérium, aussi appelé hydrogène lourd, environ trente fois plus élevée que dans les comètes de notre Système solaire.

La signature isotopique du carbone apparaît elle aussi inhabituelle. « NIRSpec a révélé des taux de deutérium exceptionnellement élevés », souligne la NASA. Pour les scientifiques, ces indices pointent vers un environnement de formation très froid, pauvre en éléments lourds et apparu tôt dans l’histoire de la Voie lactée.

Une fenêtre inédite sur la chimie des autres étoiles

Les isotopes agissent comme des archives du passé. En comparant les proportions de carbone 12, carbone 13 et deutérium, les chercheurs peuvent estimer l’âge et les conditions physiques du nuage protoplanétaire ayant donné naissance à la comète.

Un indice pour comprendre l’origine de la vie

3I/ATLAS permet également d’interroger la place de notre propre Système solaire dans la Galaxie. Stefanie Milam, astrophysicienne au Goddard Space Flight Center, rappelle que « l’analyse de ces objets interstellaires constitue une étape importante » pour déterminer si les ingrédients favorables à la vie sont courants ou rares dans l’Univers.

Bien que son étoile d’origine demeure inconnue, 3I/ATLAS s’impose déjà comme un témoin précieux des premiers temps de la Voie lactée. Sa composition offre un aperçu direct d’une chimie planétaire façonnée il y a de cela plusieurs milliards d’années avant la Terre.