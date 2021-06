Le robot Spot (Boston Dynamics) est absolument faramineux, tout comme est faramineux son prix de 75 000 dollars, sachant que seuls les professionnels peuvent se le procurer. La firme chinoise Unitree Robotics dévoile de son côté l’Unitree Go1, un petit robot-chien extrêmement similaire à Spot, dont le prix de base est de seulement… 2700 dollars ! La vidéo de présentation de ce modèle commercial a de quoi impressionner : Unitree Go1 suit son maitre avec aisance (à 2,7 mètres/seconde) tout en évitant les obstacles, et peut même transporter des petites charges (petites on a dit). On peine un peu à entrevoir l’utilité d’un tel robot au quotidien, mais l’aspect ultra futuriste du bouzin suffira sans doute à faire bondir le palpitant des plus geeks (c’est mon cas).

Unitree Go1 n’est pas le premier robot quadrupède développé par Unitree Robotics, mais c’est de très loin le plus « accessible ». La version de base Go1 air, équipée de ses 5 caméras fish-eye, de ses trois capteurs hypersoniques de distance et son GPU 16 cœurs de 1,5 tflops est proposée en précommande à 2700 dollars. Un modèle plus sophistiqué encore est facturé à 3700 dollars, et une version premium, capable de courir à 17 km/h et dotée de processeurs surpuissants, culmine à 8500 dollars (cette version est réservée au secteur de la recherche et de l’éducation).