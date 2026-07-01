Sony annonce fermer le PlayStation Store sur PS3 et PS Vita

En plus d’annoncer la fin des jeux physiques en 2028, Sony dévoile la fermeture prochaine du PlayStation Store sur PS3 et PS Vita. Les changements auront lieu dès cette année, avant des changements globaux en 2027.

« Après près de deux décennies de maintenance de la génération de consoles PS3, nous voulions vous annoncer que nous fermerons le PlayStation Store sur PS3 ainsi que sur PS Vita », indique Sony.

Dans le détail, le PlayStation Store sur PS3 fermera dans plusieurs régions dès cette année, suivi par la fermeture du PlayStation Store pour PS3 et PS Vita dans le monde entier l’année prochaine. Cela signifie que vous ne pourrez plus acheter de nouveau contenu après la fermeture du PlayStation Store sur ces consoles. Afin de faciliter la transition, les joueurs pourront continuer de télécharger le contenu qu’ils ont acheté, même après la date de fermeture, dans un avenir proche.

« Tandis que le PlayStation Store continue d’évoluer afin de supporter les systèmes de commerce moderne, y compris les standards de traitement des paiements, la PS3 et la PS Vita ne seront plus capables de supporter ces mises à jour au standard requis », ajoute Sony.

Une fermeture en trois phases

Voici le calendrier de fermeture du PlayStation Store sur PS3 et PS Vita :

Mexique, Honduras, Nicaragua : le PlayStation Store sur PS3 fermera à partir d’août 2026.

Reste de l’Amérique latine et Moyen-Orient : le PlayStation Store fermera à partir de fin 2026.

Dans tous les autres pays, le PlayStation Store sur PS3 et PS Vita fermera en juillet 2027.

« Nous savons que cette nouvelle peut être décevante pour tous les joueurs PS3 et PS Vita pour qui cette génération de consoles tient une place particulière dans leur cœur. La PS3 et la PS Vita représentent une époque importante de l’histoire de PlayStation, et ce n’était pas une décision facile à prendre », déclare Sony. Le groupe assure dédier plus de ressources aux consoles récentes, dont la PlayStation 5, « dans le but d’offrir les meilleures expériences de jeu possible sur ces plateformes tandis que nous nous tournons vers l’avenir ».