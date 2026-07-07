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SpaceXAI : xAI achève sa transformation et adopte officiellement un nouveau nom

2 min.
7 Juil. 2026 • 11:40
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xAI disparaît progressivement en tant que marque autonome. La société d’intelligence artificielle fondée par Elon Musk a officialisé son changement de nom pour devenir SpaceXAI, quelques mois après son intégration au sein de SpaceX. Le nouveau logo a été présenté sur X, tandis que le compte officiel de xAI affiche désormais cette nouvelle identité.

Une marque unique pour l’IA, l’espace et le réseau X

Ce rebranding concrétise le rapprochement entre les activités spatiales, les modèles d’intelligence artificielle et les réseaux sociaux contrôlés par Elon Musk. SpaceXAI regroupe désormais les projets liés à Grok, aux infrastructures de calcul de xAI et à X, que xAI avait déjà acquis en 2025.

SpaceX conserve toutefois sa propre communication pour ses lancements, ses fusées et ses missions spatiales. SpaceXAI doit davantage incarner la branche technologique consacrée à l’IA, aux supercalculateurs et aux ambitions de traitement de données à très grande échelle.

Les centres de données spatiaux au cœur de la stratégie

Elon Musk défend depuis plusieurs mois l’idée de déployer des capacités de calcul directement dans l’espace. Ce dernier estime que la demande énergétique liée à l’IA pourrait dépasser les possibilités des infrastructures terrestres. « La demande mondiale d’électricité pour l’IA ne peut tout simplement pas être satisfaite par des solutions terrestres », avait-il déclaré lors de l’annonce du rapprochement entre SpaceX et xAI.

Le groupe envisage ainsi des satellites capables d’héberger des ressources de calcul, en s’appuyant sur l’expérience de SpaceX dans les constellations orbitales. Des démarches auraient déjà été engagées auprès de la FCC autour d’un projet extrêmement ambitieux de satellites dédiés à l’informatique spatiale.

Une nouvelle étape pour l’empire technologique d’Elon Musk

Le nom SpaceXAI reflète une stratégie de consolidation assumée : faire converger l’accès à l’espace, l’intelligence artificielle et la diffusion de contenus sous une même bannière. Reste à voir si cette vision de centres de données en orbite pourra dépasser le stade des annonces et s’imposer face aux géants déjà installés du cloud et de l’IA.

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