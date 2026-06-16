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SpaceX rachète Cursor, spécialiste du codage via IA, pour 60 milliards de dollars

3 min.
16 Juin. 2026 • 16:00
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Quelques jours après avoir réalisé la plus grande introduction en Bourse de l’histoire sur le Nasdaq, SpaceX annonce le rachat de Cursor, spécialiste des outils de codage assisté par intelligence artificielle, pour 60 milliards de dollars, soit plus du double de la valorisation de la start-up avant la transaction.

Cursor

L’opération ne se résume pas à un chèque colossal. En avril, SpaceX avait déjà sécurisé une option d’achat sur Cursor à ce même prix de 60 milliards de dollars. Une clause de rupture était prévue : si l’acquisition n’aboutissait pas, SpaceX s’engageait à verser 10 milliards de dollars à Cursor en compensation de leur collaboration. La clôture définitive est attendue au troisième trimestre 2026, conformément à un dépôt fait auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme boursier américain.

Fondée en 2022 sous le nom Anysphere, Cursor s’est imposée en quelques années comme l’outil de référence des développeurs qui utilisent l’IA pour générer, éditer et relire du code. La start-up est passée par le programme d’accélération d’OpenAI en 2024 avant de lever suffisamment de fonds pour atteindre une valorisation d’environ 29 milliards de dollars, juste avant que SpaceX ne s’en empare. En novembre, Cursor avait annoncé franchir le seuil du milliard de dollars de revenus annualisés, confirmant une trajectoire de croissance rare à ce rythme.

xAI, sous pression, choisit Cursor comme réponse

SpaceX a fusionné plus tôt cette année avec xAI, la start-up d’intelligence artificielle d’Elon Musk, faisant de la division IA un argument central des promesses faites aux investisseurs lors de l’introduction en Bourse. Mais cette division traverse une restructuration après une série de controverses. Face à Anthropic, qui propose Claude Code, et à OpenAI, qui rend disponible Codex, Cursor doit permettre à xAI de combler rapidement un retard réel sur les outils de développement. Michael Truell, patron de Cursor, a exprimé sa position sur X : « Ravi de nous associer à l’équipe SpaceX pour faire monter en puissance Composer », en référence au modèle IA maison. « Une étape significative sur notre chemin pour bâtir le meilleur environnement pour coder avec l’IA ».

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