SpaceX rachète xAI pour les futurs data centers en orbite

SpaceX vient d’officialiser l’acquisition de xAI, la start-up spécialisée en intelligence artificielle qui détient également le réseau social X (ex-Twitter). Cette fusion entre deux entreprises dirigées par Elon Musk a pour objectif audacieux de délocaliser les infrastructures de calcul informatique dans l’espace, comme nous l’indiquions hier.

Une valorisation de 1 200 milliards de dollars

Cette fusion de SpaceX et xAI survient à un moment stratégique, juste avant l’introduction en bourse de la société aérospatiale prévue plus tard cette année. Selon Elon Musk, ce rapprochement donne naissance au « moteur d’innovation verticalement intégré le plus ambitieux sur (et hors de) la Terre ». Le milliardaire décrit une structure combinant fusées, Internet spatial, communications directes vers les mobiles, intelligence artificielle de pointe et ce qu’il qualifie de « première plateforme mondiale d’information en temps réel et de liberté d’expression ».

L’impact financier de cette union est colossal. Selon plusieurs médias américains, la nouvelle entité combinée devient instantanément l’entreprise privée la plus valorisée au monde, pesant plus de 1 200 milliards de dollars.

Ce mariage industriel représente la plus grande consolidation à ce jour au sein de l’empire d’Elon Musk, bien que ses sociétés aient toujours entretenu des liens étroits. Tesla, par exemple, a déjà investi dans xAI et exploite certaines de ses technologies. De son côté, xAI avait absorbé le réseau social X au début de l’année 2025. Avant cette fusion, la valorisation de la branche IA avait grimpé en flèche pour dépasser les 200 milliards de dollars, portée par l’essor du secteur et son chatbot IA Grok, malgré des controverses récentes et des enquêtes en cours aux États-Unis et en Europe concernant la génération d’images de type deepfake.

L’espace : unique solution pour l’expansion de l’IA ?

Pour Elon Musk, la conquête spatiale est indissociable de l’avenir de l’intelligence artificielle. Il affirme que la déportation des serveurs en orbite constitue « la seule solution logique » pour répondre aux besoins énergétiques démesurés de cette technologie. « À long terme, l’IA basée dans l’espace est évidemment le seul moyen de passer à l’échelle », a-t-il écrit, justifiant le transfert de ces activités gourmandes en ressources vers un environnement offrant « énormément d’énergie et d’espace ».

Fidèle à ses habitudes, l’entrepreneur a fixé une échéance extrêmement agressive, bien qu’il ait souvent manqué ses objectifs temporels par le passé. « Mon estimation est que d’ici 2 à 3 ans, le moyen le moins coûteux de générer de la puissance de calcul pour l’IA sera dans l’espace », a-t-il déclaré.

SpaceX dispose déjà d’atouts majeurs pour tenter ce pari : une flotte de fusées réutilisables, des contrats lunaires avec la NASA et une constellation Starlink de plus de 9 000 satellites fournissant Internet aux civils et aux gouvernements. Fondée en 2002, la société a propulsé Elon Musk au rang d’homme le plus riche du monde avec une fortune nette dépassant les 670 milliards de dollars.