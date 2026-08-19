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Avec son premier trailer, Wildwood s’annonce comme la future référence du stop-motion

2 min.
19 Août. 2026 • 16:50
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Laika vient de dévoiler la bande-annonce complète de Wildwood, son prochain long-métrage en stop-motion, et le résultat donne immédiatement la mesure des ambitions du studio. Réalisé par Travis Knight, le film sortira au cinéma le 23 octobre 2026 et marque le grand retour de Laika au long-métrage, sept ans après l’excellent Monsieur Link.

Une production gigantesque entièrement pensée pour le stop-motion

Adapté du roman de Colin Meloy illustré par Carson Ellis, Wildwood suit Prue, une adolescente qui s’aventure dans une forêt secrète pour retrouver son petit frère disparu. Accompagnée de son ami Curtis, elle se retrouve entraînée dans un conflit beaucoup plus vaste menaçant l’équilibre de ce monde caché.

La bande-annonce impressionne surtout par son ampleur et la fluidité de ses animations. Laika a créé 136 décors et plus de 230 marionnettes pour donner vie à des paysages foisonnants, des créatures fantastiques et d’immenses scènes de bataille. Le studio avait déjà dévoilé les coulisses de Wildwood, notamment un aigle géant doté de 9 000 plumes fabriquées et posées à la main.

Travis Knight assume pleinement cette approche artisanale : « Choisir de faire un film en stop-motion ressemble à un acte de rébellion tranquille. » Une philosophie qui prolonge le savoir-faire développé sur Coraline, ParaNorman ou Kubo et l’Armure magique.

Un casting vocal particulièrement prestigieux

Côté casting américain, Peyton Elizabeth Lee prête sa voix à Prue, tandis que Jacob Tremblay interprète Curtis. Le casting réunit également Carey Mulligan, Mahershala Ali, Angela Bassett, Awkwafina, Amandla Stenberg, Richard E. Grant, Charlie Day, Maya Erskine, Tom Waits et Jemaine Clement.

Avec Wildwood, Laika semble vouloirdémontrer que le stop-motion peut encore rivaliser en échelle, en spectacle et en richesse visuelle avec les plus grosses productions numériques actuelles… même s’il faut aussi beaucoup de numérique pour faire du stop-motion de ce niveau. Cette nouvelle bande-annonce laisse en tout cas entrevoir ce que Travis Knight présente comme le projet le plus ambitieux et le plus difficile de l’histoire du studio Laika.

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