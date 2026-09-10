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PlayStation abandonne le jeu Physint d’Hideo Kojima, Xbox le récupère

3 min.
10 Sep. 2026 • 9:22
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Xbox va publier Physint, le prochain jeu d’action-espionnage d’Hideo Kojima, après le retrait de PlayStation du projet. Hideo Kojima affirme que Sony lui a annoncé l’annulation du jeu en juin, avant que Kojima Productions ne trouve Xbox comme nouveau partenaire.

Physint

Physint passe de PlayStation à Xbox

PlayStation Studios a informé Kojima Productions à la mi-juin qu’il comptait mettre fin au projet, selon un message d’Hideo Kojima sur X/Twitter. Le créateur japonais a alors consacré les trois mois suivants à rechercher un nouvel éditeur capable de maintenir Physint en développement.

« Physint est un projet important, à la fois pour moi personnellement et pour KOJIMA PRODUCTIONS », explique Hideo Kojima. Il ajoute que son équipe a trouvé chez Xbox « un partenaire avec lequel nous partageons une vision commune de l’avenir ».

PlayStation a confirmé son retrait tout en soulignant que ses liens avec le papa des jeux Metal Gear Solid restent solides. « Après mûre réflexion, nous avons pris la difficile décision de nous retirer de notre collaboration avec KOJIMA PRODUCTIONS sur son projet PHYSINT », a déclaré l’entreprise, qui dit conserver une « grande admiration » pour la vision du créateur. Est-ce que le retrait est en lien avec le fait que PlayStation abandonnera les jeux physiques en 2028 et qu’Hideo Kojima voulait sortir Physint sur disque justement ? Cela peut être une hypothèse.

Xbox récupère ainsi un projet initialement développé dans le cadre du partenariat entre Kojima Productions et PlayStation. Microsoft travaille déjà avec Kojima sur OD, un jeu d’horreur qui doit sortir avant Physint. Pour sa part, Asha Sharma, la patronne de Xbox, parle d’un « gros moment pour Xbox ».

Un jeu encore mystérieux, mais ambitieux

Physint conserve pour l’instant son statut de nom de travail. Hideo Kojima l’a présenté comme un nouveau jeu d’action espionnage avec une approche qui mélange jeu vidéo et cinéma.

Lors de son annonce en janvier 2024, Hideo Kojima expliquait que le projet serait un jeu interactif, tout en étant un film en même temps. Il prévoyait de pousser très loin la mise en scène, le scénario, le casting, le son et la technologie.

Kojima Productions travaillait encore sur les premiers concepts en septembre 2025. Hideo Kojima concevait notamment les personnages et réfléchissait au casting, tandis que l’équipe préparait une technologie plus avancée que celle utilisée pour Death Stranding et OD.

Le calendrier reste en tout cas lointain. Hideo Kojima estimait l’an dernier que Physint pourrait encore demander cinq à six années de développement. Le projet avance toutefois désormais sous la bannière Xbox, qui étend aussi son partenariat avec Kojima Productions au cinéma et à la télévision.

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