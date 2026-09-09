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KultureGeek Promos [#FrenchDays] Les promos High-Tech du 9 septembre
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[#FrenchDays] Les promos High-Tech du 9 septembre

10 min.
9 Sep. 2026 • 17:56
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Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

French Days

🔥🔥 Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu’il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech et Électroménager 🔥

 

— 🔥 Nouveautés du jour —

  • HOT![Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of time sur Nintendo Switch 2 à 51,99€ sur @Auchan
  • HOT![Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of time sur Nintendo Switch 2 à 51,49€ sur @E.Leclerc
  • [Porteur Mégacarte] Offre de reprise Boosté pour la Console de jeu Nintendo Switch 2 Édition The Legend of Zelda à 289,99€ sur @Micromania
  • HOT! [Précommande] Grand Theft Auto VI (GTA 6) sur PS5 (Code dans la boîte) + JBL Quantum 100P offert à 79,99€ sur @JoyBuy
  • HOT![Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 – avec Porte-Clés & Sous-Bock (+10€ Fidélité pour les Adhérents) à 59,99€ sur @Fnac
  • [Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 + 10€ en bon d’achat (rayons Maison & Loisirs) à 54,49€ sur @Carrefour
  • [Client Red by Sfr] Smartphone Redmi Note 15 Pro 5G bleu 256Go (via 50€ bonus reprise + 50€ d’ODR) à 149€ sur @RED by SFR
  • HOT! [Précommande] Console de jeu Nintendo Switch 2 Edition Zelda à 499,99€ sur @Auchan
  • Pack TV 65″ LG G5 – OLED avec pied + Barre de son S70TY (1681.61€ nouveaux client) à 1785,71€ au lieu de 2098,01€ sur @LG
  • Assassin’s Creed Shadows Limited Edition sur PS5 à 24,99€ au lieu de 32,63€ sur @Amazon
  • HOT! Casque sans fil Sony WH-1000XM5 Argent à 229,99€ sur @Boulanger avec le code FRENCH20
  • Écouteurs bluetooth Samsung Galaxy Buds3 FE – Réduction de bruit active à 49,99€ au lieu de 99,99€ sur @E.Leclerc
  • Disque dur externe Everdrive – 1To, gris à 49,99€ au lieu de 79,99€ sur @Fnac
  • Batterie d’extension Zendure SolarFlow AB3000X – 2880 Wh, LiFePO4 à 473,27€ sur @AliExpress avec le code FAFR39
  • Ecran Pc 32″ Samsung Odyssey G5 S32FG506EU – G50F Series – QHD, Fast IPS 180 Hz (Vendeur Boulanger) à 164,95€ sur @Rakuten avec le code ORDI15
  • Lave linge hublot HISENSE WF3S9043BB3 à 379€ au lieu de 499€ sur @Boulanger avec le code FRENCH20
  • Mini batterie externe Iniu – 20 000 mAh , 22,5 W (Vendeur Tiers, Via remise au panier) à 15,17€ au lieu de 29,59€ sur @Amazon.es – livrable en France

 

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

  • Pack Smartphone Samsung Galaxy S26 Ultra 256 Go + écouteurs Galaxy Buds4 Pro à 1269€ sur @Boulanger, soit 1069€ via 200€ de bonus reprise
  • Pack Smartphone 6,3″ Samsung Galaxy S26 256 Go, 12 Go RAM + écouteurs Galaxy Buds4 à 699€ au lieu de 999€ sur @Darty
  • Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G, 8 + 256 Go, bleu à 299€ sur @Amazon (vendeur tiers, expédié par Amazon)

➡️ Tablettes / Liseuses :

  • HOT! Tablette 11″ Apple Ipad Air M3 – 128 Go, 4 coloris à 539€ sur @Boulanger
  • Liseuse 6″ Kobo Clara BW – 16 Go, noir à 139,67€ sur @Amazon.es (+ 4,95€ de livraison vers la France)

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

  • Console Xbox Series S – (via retrait dans 20 magasins uniquement) à 299€ sur @E.Leclerc
  • [Via PayPal] Console Nintendo Switch 2 (Version EU) à 359,57€ sur @AliExpress avec le code FRLD45

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles / périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Clavier gaming mécanique sans fil Logitech G G515 TKL Lightspeed noir (linéaire) – GL Red à 96,99€ sur @Fnac (code LOGI20 : -20 % dès 130€ d’achats Logitech éligibles jusqu’au 30/08)

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

  • Mémoire RAM Lexar SODIMM 24GO DDR5 RAM 5600MHz à 189,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D – 8C/16T, jusqu’à 5GHz, 96 Mo 3D V-Cache, Socket AM5 à 207,84€ sur @AliExpress avec le code FRNS33 (annoncé jusqu’au 03/09, stock de coupons limité)
  • Processeur AMD Ryzen 7 9850X3D (version Tray) à 342,28€ sur @AliExpress avec le code FRNS50 (annoncé jusqu’au 03/09, stock de coupons limité)
  • Kit de RAM Netac – 32 Go (2×16) 3200MHz DDR4 à 147,59€ sur @AliExpress avec le code FRNS20 (annoncé jusqu’au 03/09, stock de coupons limité)
  • Carte graphique MLLSE GeForce RTX 3070 8 Go GDDR6 – 256 bits, PCIe 4.0 à 198,87€ sur @AliExpress avec le code FRNS33 (annoncé jusqu’au 03/09, stock de coupons limité)

➡️ Écrans PC :

  • Écran PC 32″ MSI MAG 321UPX – 4K UHD, QD-OLED, 240Hz, HDR True Black 400 à 629€ sur @Amazon.es (+ 18,09€ de livraison vers la France, soit 647,09€ livré)
  • Écran PC 34″ LG UltraWide 34WR50QK-B – Résolution QHD 3440×1440 à 245,49€ au lieu de 299,99€ sur @LG

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

  • Appareil Photo Hybride Lumix S9 Plein Format + Objectif Lumix 18-40mm F4.5-6.3 – Noir + Garantie 5 ans (Via ODR de 200€) à 999,99€ au lieu de 1499,99€ sur @Fnac

🔥 Électroménager —

  • Aspirateur balai Dyson V8 Cyclone à 279€ sur @Boulanger
  • Machine à expresso avec broyeur De’Longhi Magnifica S ECAM 21.112.S – 15 bars, 1450W à 299,99€ au lieu de 449,99€ sur @Carrefour, avec 60€ crédités sur la carte Club, soit 239,99€ net (prix et stock selon magasin)
  • Lave-linge TCL FF1224WA0FR – 12kg, 1400 trs/min, classe A, programmes vapeur à 369€ au lieu de 449€ sur @E.Leclerc
  • Aspirateur laveur 3-en-1 Redroad H15 – 20000Pa, autonomie 50 minutes, autonettoyage, auto-propulsé, réservoir 910ml, écran LED à 159,99€ sur @Cdiscount

— 🔥 Divers —

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