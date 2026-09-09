[#FrenchDays] Les promos High-Tech du 9 septembre

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :
Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.
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— 🔥 Nouveautés du jour —
- HOT![Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of time sur Nintendo Switch 2 à 51,99€ sur @Auchan
- HOT![Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of time sur Nintendo Switch 2 à 51,49€ sur @E.Leclerc
- [Porteur Mégacarte] Offre de reprise Boosté pour la Console de jeu Nintendo Switch 2 Édition The Legend of Zelda à 289,99€ sur @Micromania
- HOT! [Précommande] Grand Theft Auto VI (GTA 6) sur PS5 (Code dans la boîte) + JBL Quantum 100P offert à 79,99€ sur @JoyBuy
- HOT![Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 – avec Porte-Clés & Sous-Bock (+10€ Fidélité pour les Adhérents) à 59,99€ sur @Fnac
- [Précommande] The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 + 10€ en bon d’achat (rayons Maison & Loisirs) à 54,49€ sur @Carrefour
- [Client Red by Sfr] Smartphone Redmi Note 15 Pro 5G bleu 256Go (via 50€ bonus reprise + 50€ d’ODR) à 149€ sur @RED by SFR
- HOT! [Précommande] Console de jeu Nintendo Switch 2 Edition Zelda à 499,99€ sur @Auchan
- Pack TV 65″ LG G5 – OLED avec pied + Barre de son S70TY (1681.61€ nouveaux client) à 1785,71€ au lieu de 2098,01€ sur @LG
- Assassin’s Creed Shadows Limited Edition sur PS5 à 24,99€ au lieu de 32,63€ sur @Amazon
- HOT! Casque sans fil Sony WH-1000XM5 Argent à 229,99€ sur @Boulanger avec le code FRENCH20
- Écouteurs bluetooth Samsung Galaxy Buds3 FE – Réduction de bruit active à 49,99€ au lieu de 99,99€ sur @E.Leclerc
- Disque dur externe Everdrive – 1To, gris à 49,99€ au lieu de 79,99€ sur @Fnac
- Batterie d’extension Zendure SolarFlow AB3000X – 2880 Wh, LiFePO4 à 473,27€ sur @AliExpress avec le code FAFR39
- Ecran Pc 32″ Samsung Odyssey G5 S32FG506EU – G50F Series – QHD, Fast IPS 180 Hz (Vendeur Boulanger) à 164,95€ sur @Rakuten avec le code ORDI15
- Lave linge hublot HISENSE WF3S9043BB3 à 379€ au lieu de 499€ sur @Boulanger avec le code FRENCH20
- Mini batterie externe Iniu – 20 000 mAh , 22,5 W (Vendeur Tiers, Via remise au panier) à 15,17€ au lieu de 29,59€ sur @Amazon.es – livrable en France
— Encore en promo —
— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —
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➡️ Accessoires / objets connectés :
- Ecouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds 4 Pro – Noir, avec Chargeur (Via 50€ d’ODR) à 119€ au lieu de 212€ sur @Amazon
- Chargeur Secteur Anker 736 (Nano II) – 100 W, 3 ports, Optimisé GaN II + Câble USB-C vers USB-C 100W Anker 333 offert à 26,99€ au lieu de 45,34€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- Batterie externe UGREEN Nexode Pro 55W – 10000mAh, Câble USB-C Intégré, 2 Ports à 35,97€ au lieu de 59,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- Chargeur Samsung USB-C 45W ultra rapide à 16,99€ sur @Amazon
- Écouteurs sans fil Nothing Ear à 79,99€ sur @Boulanger
- Gonfleur de pneus voiture / vélo à 27,07€ au lieu de 28,49€ sur @Amazon
- HOT! Lot de quatre AirTags 2 à 99,99€ au lieu de 119€ sur @Amazon
➡️ Smartphones :
- Pack Smartphone Samsung Galaxy S26 Ultra 256 Go + écouteurs Galaxy Buds4 Pro à 1269€ sur @Boulanger, soit 1069€ via 200€ de bonus reprise
- Pack Smartphone 6,3″ Samsung Galaxy S26 256 Go, 12 Go RAM + écouteurs Galaxy Buds4 à 699€ au lieu de 999€ sur @Darty
- Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G, 8 + 256 Go, bleu à 299€ sur @Amazon (vendeur tiers, expédié par Amazon)
➡️ Tablettes / Liseuses :
- HOT! Tablette 11″ Apple Ipad Air M3 – 128 Go, 4 coloris à 539€ sur @Boulanger
- Liseuse 6″ Kobo Clara BW – 16 Go, noir à 139,67€ sur @Amazon.es (+ 4,95€ de livraison vers la France)
—🔥 Consoles / jeux vidéo —
➡️ Consoles / Packs Console :
- Console Xbox Series S – (via retrait dans 20 magasins uniquement) à 299€ sur @E.Leclerc
- [Via PayPal] Console Nintendo Switch 2 (Version EU) à 359,57€ sur @AliExpress avec le code FRLD45
➡️ Jeux :
- Batman Arkham Trilogy sur Nintendo Switch 1|2 à 24,99€ sur @E.Leclerc
- [Précommande] Minecraft sur Nintendo Switch 2 (comprend Super Mario Pack Spécial Mash-Up) à 22,99€ au lieu de 28,58€ sur @Amazon
- [Précommande] Castlevania: Belmont’s Curse – Midnight Edition sur Nintendo Switch à 29,99€ sur @E.Leclerc
- Dragon Quest VII: Reimagined sur Nintendo Switch 2 à 44,99€ au lieu de 69,99€ sur @Micromania
- Dragon Ball Z : Kakarot sur PS5 à 19,99€ au lieu de 29,99€ sur @Micromania
- The Last of Us Part II Remastered sur PS5 à 26,99€ au lieu de 37,19€ sur @Amazon
- Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard sur PS5 (avantage immédiat avec la carte) à 16,78€ au lieu de 20,14€ sur @E.Leclerc
- Clair Obscur: Expedition 33 sur PS5 à 34,99€ au lieu de 49,99€ sur @Cdiscount
- Gran Turismo 7 sur PS5 à 37,99€ au lieu de 43,68€ sur @Amazon
- Crimson Desert – Day One Edition sur PS5 (avantage immédiat avec la carte) à 37,60€ au lieu de 47€ sur @E.Leclerc
- God of War PlayStation Hits sur PS4 (avantage immédiat avec la carte) à 9,90€ au lieu de 15,90€ sur @E.Leclerc
- Final Fantasy VII Remake (+ Magic: The Gathering – Final Fantasy Play Booster) sur Nintendo Switch 2 à 29,99€ au lieu de 49,99€ sur @Micromania
- Final Fantasy VII: Rebirth sur PS5 (avantage immédiat avec la carte) à 22,80€ au lieu de 45,28€ sur @E.Leclerc
- Dragon Quest I & II HD-2D Remake sur Nintendo Switch à 29,99€ au lieu de 59,99€ sur @Micromania
- HOT! [Précommande] Marvel’s Wolverine sur PS5 à 61,99€ au lieu de 79,99€ sur @Auchan
- Split Fiction sur PS5 à 27,81€ au lieu de 37,79€ sur @E.Leclerc
- It Takes Two sur PS4 (version physique & mise à niveau PS5 disponible) à 17,99€ au lieu de 26,99€ sur @Amazon
- Split Fiction sur PS5 à 27,81€ au lieu de 31,99€ sur @Amazon
- HOT! [Précommande] Star Wars Galactic Racer sur PS5 à 44,99€ au lieu de 59,99€ sur @Auchan
- [Précommande] Nintendo Switch Sports Resort sur Nintendo Switch 2 à 44,99€ au lieu de 69,99€ sur @Amazon
- [Précommande] Marsupilami 2 Salsa Palombia sur PS5 à 29,99€ sur @Auchan
- [Précommande] Silent Hill Townfall sur PS5 à 35,99€ sur @Auchan
- Légendes Pokémon : Z-A sur Nintendo Switch 2 (50 % cagnottés avec la carte Waaoh, soit environ 26€ après cagnotte, retrait dans un magasin participant) à 51,99€ sur @Auchan
- [Précommande] Stranger Than Heaven sur PS5 à 49,99€ sur @Auchan
- HOT! [Précommande] Tomb Raider: Legacy of Atlantis Day One Edition sur PS5 à 44,99€ au lieu de 59,99€ sur @Auchan
- Assassin’s Creed Shadows sur Nintendo Switch 2 – Version française à 28,99€ au lieu de 39,99€ sur @JoyBuy (+ 3,99€ de livraison)
- [Précommande] Fable sur PS5 à 54,99€ au lieu de 69,99€ sur @Amazon
- [Précommande] Fable sur Xbox Series X à 54,99€ au lieu de 69,99€ sur @Amazon
➡️ Accessoires Consoles / périphériques :
— 🔥 Stockage —
➡️ Disques durs / NAS :
➡️ SSD :
➡️ Clés USB :
➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)
— 🔥 TV / Son —
—🔥 Informatique / Composants —
➡️ Périphériques :
- Clavier gaming mécanique sans fil Logitech G G515 TKL Lightspeed noir (linéaire) – GL Red à 96,99€ sur @Fnac (code LOGI20 : -20 % dès 130€ d’achats Logitech éligibles jusqu’au 30/08)
➡️ PC portables / PC fixes :
➡️ Composants PC :
- Mémoire RAM Lexar SODIMM 24GO DDR5 RAM 5600MHz à 189,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D – 8C/16T, jusqu’à 5GHz, 96 Mo 3D V-Cache, Socket AM5 à 207,84€ sur @AliExpress avec le code FRNS33 (annoncé jusqu’au 03/09, stock de coupons limité)
- Processeur AMD Ryzen 7 9850X3D (version Tray) à 342,28€ sur @AliExpress avec le code FRNS50 (annoncé jusqu’au 03/09, stock de coupons limité)
- Kit de RAM Netac – 32 Go (2×16) 3200MHz DDR4 à 147,59€ sur @AliExpress avec le code FRNS20 (annoncé jusqu’au 03/09, stock de coupons limité)
- Carte graphique MLLSE GeForce RTX 3070 8 Go GDDR6 – 256 bits, PCIe 4.0 à 198,87€ sur @AliExpress avec le code FRNS33 (annoncé jusqu’au 03/09, stock de coupons limité)
➡️ Écrans PC :
- Écran PC 32″ MSI MAG 321UPX – 4K UHD, QD-OLED, 240Hz, HDR True Black 400 à 629€ sur @Amazon.es (+ 18,09€ de livraison vers la France, soit 647,09€ livré)
- Écran PC 34″ LG UltraWide 34WR50QK-B – Résolution QHD 3440×1440 à 245,49€ au lieu de 299,99€ sur @LG
—🔥 Films / Séries —
- Film John Wick – Édition Collector Limitée SteelBook, Blu-ray 4K UHD + Blu-ray, Dolby Vision, Dolby Atmos à 16,99€ sur @Fnac
- Blu-ray 4K Last Action Hero à 13,47€ au lieu de 14,99€ sur @Amazon
—🔥 Photos / Vidéos —
- Appareil Photo Hybride Lumix S9 Plein Format + Objectif Lumix 18-40mm F4.5-6.3 – Noir + Garantie 5 ans (Via ODR de 200€) à 999,99€ au lieu de 1499,99€ sur @Fnac
—🔥 Électroménager —
- Aspirateur balai Dyson V8 Cyclone à 279€ sur @Boulanger
- Machine à expresso avec broyeur De’Longhi Magnifica S ECAM 21.112.S – 15 bars, 1450W à 299,99€ au lieu de 449,99€ sur @Carrefour, avec 60€ crédités sur la carte Club, soit 239,99€ net (prix et stock selon magasin)
- Lave-linge TCL FF1224WA0FR – 12kg, 1400 trs/min, classe A, programmes vapeur à 369€ au lieu de 449€ sur @E.Leclerc
- Aspirateur laveur 3-en-1 Redroad H15 – 20000Pa, autonomie 50 minutes, autonettoyage, auto-propulsé, réservoir 910ml, écran LED à 159,99€ sur @Cdiscount
— 🔥 Divers —
- 50 % de remise immédiate sur 1 LEGO pour 2 achetés (sur le moins cher des 2) à sur @Amazon
- HOTO Télémètre Laser Numérique 30 mètres à 27,99€ au lieu de 39,99€ sur @Amazon
- HOTO Pistolet à Colle Chaud Sans Fil USB-C à 20,99€ au lieud e 32,99€ sur @Amazon
- LEGO Star Wars 40806 – AT-AT Walker façon pain d’épices (via 14,25 € de fidélité) à 42,74€ au lieu de 56,99€ sur @Auchan
- Jeu de construction LEGO Speed Champions 77264 – La Jaguar Project 7 et le Land Rover Defender à 44,99€ au lieu de 54,99€ sur @Carrefour
- HOT! Batterie Zendure SolarFlow 1600 AC+ avec 1 batterie AB2000L – 1,92kWh, 1600W AC, extensible jusqu’à 11,52kWh à 959€ au lieu de 1378€ sur @Amazon (vendeur tiers)
- Nettoyeur vapeur multifonction Redroad F1 – 26kPa, 3 modes vapeur / eau chaude / eau froide à 129,99€ au lieu de 199,99€ sur @Cdiscount
- HOT! Figurine Funko Pop! Games 1073 Mortal Kombat 11 Sub-Zero (selon disponibilité en magasin) à 1,99€ sur @Micromania
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