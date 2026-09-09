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KultureGeek Jeux vidéo Metroid Ravenous officialisé sur Nintendo Switch 2 avec sa date de sortie
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Metroid Ravenous officialisé sur Nintendo Switch 2 avec sa date de sortie

2 min.
9 Sep. 2026 • 17:31
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Nintendo vient d’annoncer Metroid Ravenous lors de son Nintendo Direct, un nouvel épisode 2D de la saga Metroid développé exclusivement pour la Switch 2. Le jeu sortira le 28 janvier 2027 et prendra la suite de Metroid Dread avec une nouvelle aventure centrée sur Samus Aran.

Metroid Ravenous

Metroid Ravenous arrive en 2027 sur Switch 2

Metroid Ravenous reprend la formule d’action et d’exploration en vue latérale qui avait marqué Metroid Dread en 2021. Nintendo conserve toutefois une réalisation plus ambitieuse avec des graphismes en 3D, des séquences plus cinématographiques et plusieurs nouveautés dans les déplacements et les combats.

L’histoire place Samus dans une situation particulièrement difficile. Après avoir été attaquée et laissée pour morte sur une lune hostile, la chasseuse de primes doit survivre tout en cherchant à découvrir l’identité de ses assaillants. Le jeu propose également une capacité directement liée à sa nature de Metroid : Samus peut absorber l’énergie de certains ennemis pour récupérer des forces. Nintendo résume cette nouvelle mécanique avec la formule « manger ou être mangé ».

Les premières images montrent également de nouveaux ennemis, dont d’imposantes créatures et des adversaires humanoïdes équipés d’armes particulièrement dangereuses. Samus pourra toujours utiliser la boule morphing et devra combiner exploration, combats et capacités spéciales pour progresser dans cet environnement hostile.

Avec cette annonce, Nintendo renforce encore le catalogue de sa nouvelle console avec une production issue de l’une de ses franchises historiques. Metroid Ravenous s’inscrit dans le retour en force de la série après Metroid Dread, le remaster de Metroid Prime et Metroid Prime 4.

Le rendez-vous est désormais fixé au 28 janvier 2027, exclusivement sur Nintendo Switch 2. Nintendo a dévoilé le jeu lors de son Direct consacré aux prochaines sorties de la console, aux côtés de plusieurs autres nouveautés attendues pour l’hiver et le printemps 2027.

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