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Panasonic : une batterie tout-solide fonctionne jusqu’à 150 °C

3 min.
9 Sep. 2026 • 17:40
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Panasonic Energy a développé une batterie tout-solide capable de fonctionner jusqu’à 150 °C, soit 25 degrés de plus que son précédent démonstrateur. L’entreprise prévoit d’envoyer de premiers échantillons à des clients entre octobre et décembre 2026. Elle vise les capteurs industriels et automobiles placés dans des environnements très chauds, pas la batterie principale d’une voiture électrique.

Illustration contextuelle d'un capteur alimenté dans une enceinte industrielle à haute température

Une batterie pour les endroits où la chaleur impose des câbles

Les batteries lithium-ion classiques perdent rapidement en performances lorsqu’elles sont exposées à une forte chaleur. Elles utilisent un électrolyte liquide qui peut se dégrader, gonfler ou présenter un risque de sécurité. Une batterie tout-solide remplace ce liquide par un matériau solide, ce qui ouvre la voie à une meilleure stabilité thermique, même si chaque chimie conserve ses propres limites.

Panasonic destine d’abord sa cellule aux capteurs installés près des moteurs, des machines-outils ou des équipements qui subissent des cycles de stérilisation. Aujourd’hui, ces capteurs doivent souvent être alimentés par un câble ou placés à distance de la zone chaude. Une petite source autonome supportant 150 °C pourrait simplifier leur installation et permettre de collecter des données là où une pile ordinaire ne tient pas.

La société cite aussi les équipements médicaux exposés à une stérilisation à haute température. Il ne s’agit pas d’alimenter un dispositif implanté ni de rendre disponible un nouveau traitement. Le cas d’usage concerne l’électronique de mesure et les appareils capables de traverser des procédures thermiques exigeantes.

Un prototype prismatique, mais peu de chiffres publics

Le passage d’une cellule bouton à une cellule prismatique compte, car cette forme rectangulaire se rapproche davantage des modules utilisés par l’industrie. Elle facilite l’intégration dans un boîtier et permet de travailler sur les connexions, l’étanchéité et la répétabilité de fabrication. Panasonic ne communique toutefois ni capacité, ni tension, ni densité énergétique, ni nombre de cycles du nouveau modèle.

L’entreprise n’a pas non plus publié le protocole détaillé ayant permis de valider le fonctionnement à 150 °C. On ignore combien de temps la cellule reste à cette température, quelle puissance elle délivre et quelle part de sa capacité subsiste après plusieurs expositions. Ces informations seront décisives pour comparer le prototype à des batteries spécialisées déjà utilisées dans l’industrie.

La technologie ne doit donc pas être confondue avec les cellules tout-solide de grande capacité envisagées pour les véhicules électriques. KultureGeek avait notamment présenté une autre avancée sur les électrolytes solides, centrée sur la sécurité et les performances générales. Le projet de Panasonic répond à une contrainte plus étroite : fournir une petite quantité d’énergie dans un milieu anormalement chaud.

Des échantillons avant une éventuelle production

Les premiers exemplaires doivent être proposés à des partenaires au dernier trimestre 2026 afin qu’ils évaluent la cellule dans leurs propres capteurs. Panasonic envisage ensuite une production de masse un à deux ans après le début de cet échantillonnage. Ce calendrier reste un objectif industriel, pas une date de commercialisation garantie.

 

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