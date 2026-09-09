Godzilla Minus Zero dévoile sa nouvelle bande-annonce IMAX

Godzilla Minus Zero dévoile sa bande-annonce destinée aux salles, avec une opération d’extermination, de nouveaux personnages et plusieurs séquences tournées pour les écrans IMAX. Toho et GKIDS ont publié cette vidéo le 8 septembre, à moins de deux mois de la sortie nord-américaine fixée le 6 novembre prochain (au Japon le 3 novembre).

Une nouvelle opération contre Godzilla

L’histoire se déroule en 1949, deux ans après les événements de Godzilla Minus One. Le Japon tente encore de se reconstruire lorsque la menace revient. Le studio ne détaille pas toute l’intrigue, mais le nouveau trailer présente une structure de crise plus organisée, avec un bureau chargé de la réponse aux catastrophes et ce qui est décrit comme une nouvelle opération d’extermination du kaiju.

Masami Nagasawa rejoint la distribution dans le rôle de Makoto Aoyama, une météorologue particulièrement douée affectée à ce bureau. Cette fonction suggère que l’étude du climat ou de l’atmosphère pourrait jouer un rôle dans la manière de suivre la créature, sans que Toho confirme encore la nature exacte du phénomène. Jun Kunimura interprète le docteur Ogata et Kou Maehara joue Akira Hagiwara, l’assistant du professeur Murakami.

Kisuke Iida reprend de son côté son rôle d’Akio Itagaki, responsable de la section des ballons de Toyo qui avait contribué à l’opération finale de Godzilla Minus One. Kenji Mizuhashi, Eita Okuno et Kai Inowaki sont également annoncés, mais leurs personnages n’ont pas été détaillés. Le film conserve ainsi un lien direct avec le groupe d’ingénieurs et de civils du premier volet, tout en élargissant la réponse institutionnelle

Le premier film japonais certifié Filmed For IMAX

Godzilla Minus Zero est présenté comme la première production japonaise inscrite au programme Filmed For IMAX. Le film a été tourné avec des caméras numériques haute définition certifiées par IMAX, puis préparé pour les caractéristiques sonores et visuelles de ces salles. Certains passages de la bande-annonce sont montrés au ratio 1,43:1, un format plus haut que l’image panoramique habituelle.

Cette précision ne signifie pas que tout le film remplira nécessairement un écran IMAX de ce type. Toho parle de séquences sélectionnées. Leur disponibilité dépendra aussi des cinémas équipés pour projeter ce ratio, plus rare que le format IMAX numérique courant. La promesse est donc concrète sur la production, mais variable selon la salle choisie.

Takashi Yamazaki revient comme réalisateur, scénariste et responsable des effets visuels. Cette triple fonction prolonge la méthode de Godzilla Minus One, dont le travail visuel avait remporté l’Oscar des meilleurs effets visuels. Le défi du nouveau film sera différent : montrer une créature revenue après une première destruction, sans simplement répéter la progression dramatique de son prédécesseur.