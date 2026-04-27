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Nintendo veut un film Metroid, Sony et Universal se disputent les droits

2 min.
27 Avr. 2026 • 20:32
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Après le triomphe incontestable de Super Mario Bros le film et Super Mario Galaxy le film et le tournage tout juste achevé du film Zelda, Nintendo compte bien poursuivre son offensive au cinéma. Selon une fuite émanant de VScooper, Nintendo démarche actuellement les plus grands studios hollywoodiens avec un pitch d’adaptation de sa franchise Metroid.

Metroid Prime 4 Beyond Samus

Après Mario et Zelda, Metroid au cinéma ?

Cette proposition a immédiatement déclenché une guerre des enchères entre deux poids lourds du cinéma : Universal Pictures et Sony Pictures. Les deux géants se battraient pour acquérir l’exclusivité des droits d’exploitation de la célèbre chasseuse de primes Samus Aran.

Les premiers échos entourant ces négociations révèlent une ambition claire pour ce futur film Metroid. Contrairement au traitement en animation réservé au plombier moustachu, les deux studios prétendants penchent tous les deux pour une adaptation en live-action, c’est-à-dire en prises de vues réelles (comme le sera le film Zelda). Bien que le projet n’en soit qu’à ses balbutiements créatifs et que cette direction puisse encore évoluer, cette approche s’accorde avec l’atmosphère sombre et oppressante inhérente des jeux Metroid.

Cette bataille met en lumière la stratégie de partenariats de Nintendo, avec le groupe japonais qui joue habilement de la concurrence. Universal possède un argument de poids avec le succès retentissant de sa filiale Illumination sur les longs-métrages Mario, tandis que Sony a déjà gagné la confiance de Nintendo pour la production du futur film The Legend of Zelda, prévu pour le 5 mai 2027 au cinéma. L’issue de ces négociations devrait être connue d’ici la fin de l’année fiscale, avec la garantie que Nintendo conservera un contrôle créatif absolu sur l’œuvre finale.

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