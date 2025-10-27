Wildwood : le studio d’animation Laika repousse les limites du stop-motion

Le studio Laika, maître incontesté de l’animation en stop-motion (on lui doit Coraline, Kubo ou bien encore les Boxtrolls), vient de lever un coin du voile sur son prochain long-métrage, Wildwood, qui sortira quelque part en 2026. Pas de trailer ici, mais une vidéo des coulisses du tournage… qui donne peut-être encore plus envie de précipiter vers les salles ! La vidéo est centrée sur l’un des personnages phares du film, un aigle majestueux baptisé « The General » et doublé par Angela Bassett, qui bénéficie d’un niveau de sophistication encore jamais vu.

Un exploit d’animation et de minutie

Après avoir rapidement retracé son parcours créatif, Laika révèle des esquisses du film et surtout les travaux préparatoires (et très spectaculaires) de l’oiseau géant. Pour donner vie à son « General », les artistes se sont inspirés des mouvements réels des rapaces, et ont conçu deux marionnettes distinctes : l’une pour les scènes de vol, l’autre pour les séquences expressives nécessitant un contrôle millimétré. Plus de 9 000 plumes ont été fixées à la main et un animatronique incroyablement complexe a été fabriqué pour l’aigle, conférant ainsi au personnage un réalisme proprement inédit ( et dépassant sans doute le niveau d’animation de ce que l’on obtiendrait avec du CGI traditionnel).

Un conte enchanteur signé Travis Knight

Adapté du roman pour enfants de Colin Meloy, Wildwood raconte l’aventure de Prue McKeel et de son camarade Curtis, deux jeunes de Portland embarqués dans une quête fantastique pour retrouver le frère disparu de Prue. Réalisé par Travis Knight (réalisateur du sous-coté Bumblebee), le film met également en vedette les voix de Peyton Elizabeth Lee, Jacob Tremblay et Amandla Stenberg.

Wildwood s’annonce donc déjà comme un futur classique de l’animation, et aussi comme une ode à l’imagination et au savoir-faire artisanal de Laika, un studio dont le nom est désormais indissociable du stop motion. Vivement 2026.

