TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Geekeries et Insolite Wildwood : le studio d’animation Laika repousse les limites du stop-motion
Geekeries et Insolite

Wildwood : le studio d’animation Laika repousse les limites du stop-motion

27 Oct. 2025 • 19:20
0

Le studio Laika, maître incontesté de l’animation en stop-motion (on lui doit Coraline, Kubo ou bien encore les Boxtrolls), vient de lever un coin du voile sur son prochain long-métrage, Wildwood, qui sortira quelque part en 2026. Pas de trailer ici, mais une vidéo des coulisses du tournage… qui donne peut-être encore plus envie de précipiter vers les salles ! La vidéo est centrée sur l’un des personnages phares du film, un aigle majestueux baptisé « The General » et doublé par Angela Bassett, qui bénéficie d’un niveau de sophistication encore jamais vu.

Un exploit d’animation et de minutie

Après avoir rapidement retracé son parcours créatif, Laika révèle des esquisses du film et surtout les travaux préparatoires (et très spectaculaires) de l’oiseau géant. Pour donner vie à son « General », les artistes se sont inspirés des mouvements réels des rapaces, et ont conçu deux marionnettes distinctes : l’une pour les scènes de vol, l’autre pour les séquences expressives nécessitant un contrôle millimétré. Plus de 9 000 plumes ont été fixées à la main et un animatronique incroyablement complexe a été fabriqué pour l’aigle, conférant ainsi au personnage un réalisme proprement inédit ( et dépassant sans doute le niveau d’animation de ce que l’on obtiendrait avec du CGI traditionnel).

Un conte enchanteur signé Travis Knight

Adapté du roman pour enfants de Colin Meloy, Wildwood raconte l’aventure de Prue McKeel et de son camarade Curtis, deux jeunes de Portland embarqués dans une quête fantastique pour retrouver le frère disparu de Prue. Réalisé par Travis Knight (réalisateur du sous-coté Bumblebee), le film met également en vedette les voix de Peyton Elizabeth Lee, Jacob Tremblay et Amandla Stenberg.

Wildwood s’annonce donc déjà comme un futur classique de l’animation, et aussi comme une ode à l’imagination et au savoir-faire artisanal de Laika, un studio dont le nom est désormais indissociable du stop motion. Vivement 2026.
« `

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

X Twitter Logo

X annonce supprimer twitter.com, le nom de domaine va disparaître

27 Oct. 2025 • 20:53
0 Internet

Dans le cadre de l’abandon final du nom de domaine twitter.com le 10 novembre, X impose une action obligatoire à certains de ses...

Battlefield 6 Soldats Batiment Destruction

Battlefield 6 REDSEC : le battle royal gratuit est officialisé et arrive demain

27 Oct. 2025 • 19:39
0 Jeux vidéo

Après des mois de rumeurs, EA et Battlefield Studios s’apprêtent à lancer Battlefield REDSEC, le battle royale gratuit de...

Elon Musk pas content

Le mode « Mad Max » de Tesla déclenche une nouvelle enquête fédérale

27 Oct. 2025 • 18:30
2 Hors-Sujet

Nouveau revers pour Tesla. La firme dirigée par Elon Musk fait une fois de plus l’objet d’une enquête de la part de la National...

83307904_m1320644-lung_cancer_cell_division_sem-spl

Cancer : une IA prédit le comportement de cellules face à divers traitements

27 Oct. 2025 • 17:16
0 Science

Des chercheurs de Google DeepMind, Google Research et de l’université de Yale sont parvenus à mettre au point un modèle...

Xbox Jeux Cloud TV Console

Xbox Cloud Gaming : Microsoft confirme tester une version gratuite avec publicités

27 Oct. 2025 • 16:08
1 Jeux vidéo

Microsoft a officiellement confirmé au New York Times qu’il testait en interne une version gratuite de son service Xbox Cloud Gaming,...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Spotify revoit son application Apple TV avec plusieurs nouveautés

Spotify revoit son application Apple TV avec plusieurs nouveautés

27 Oct. 2025 • 20:37

image de l'article Apple tease l’arrivée prochaine du passeport sur iPhone, d’abord aux États-Unis

Apple tease l’arrivée prochaine du passeport sur iPhone, d’abord aux États-Unis

27 Oct. 2025 • 19:09

image de l'article Apple Vision Pro M5 : Adam Savage passe en revue les quelques atouts du nouveau casque XR d’Apple

Apple Vision Pro M5 : Adam Savage passe en revue les quelques atouts du nouveau casque XR d’Apple

27 Oct. 2025 • 18:21

image de l'article L’iPhone des 20 ans en 2027 aurait un capteur photo d’Apple

L’iPhone des 20 ans en 2027 aurait un capteur photo d’Apple

27 Oct. 2025 • 18:09

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site