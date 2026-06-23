Klara et le Soleil : Jenna Ortega devient une amie artificielle dans le nouveau film de S.F de Taika Waititi (trailer)

Après avoir exploré l’humour noir, la satire et les univers décalés, Taika Waititi s’aventure sur un terrain plus intime avec Klara et le Soleil. Sony a dévoilé une première bande-annonce de cette adaptation du roman du prix Nobel de littérature Kazuo Ishiguro, adaptation portée par Jenna Ortega dans le rôle d’une humanoïde conçue pour combattre la solitude.

Jenna Ortega incarne une amie artificielle en quête de foyer

Dans ce drame de science-fiction, Jenna Ortega interprète Klara, une Artificial Friend, ou amie artificielle, exposée parmi d’autres compagnons humanoïdes dans l’attente d’être choisie par une famille. Son destin change lorsqu’elle rencontre Josie, une adolescente fragilisée incarnée par Mia Tharia.

La jeune fille vit avec sa mère, jouée par Amy Adams, dans un foyer marqué par le deuil et les tensions familiales. La curiosité de Klara, sa loyauté et son regard sans préjugé sur les humains semblent progressivement bouleverser cet équilibre fragile.

Une adaptation plus sensible que spectaculaire

Loin des récits de robots menaçants ou des thrillers technologiques, Klara et le Soleil choisit une approche plus douce et mélancolique de l’intelligence artificielle, à l’instar du chef d’œuvre Her. Le film interroge principalement la capacité d’une machine à comprendre l’attachement, la peur de perdre un proche et le besoin très humain de se sentir aimé.

Taika Waititi signe la réalisation et coécrit le scénario avec Dahvi Waller. Le casting réunit également Natasha Lyonne, Steve Buscemi et Aran Murphy. L’univers présenté dans la bande-annonce conserve une dimension futuriste, mais privilégie l’émotion et les relations humaines à la démonstration technologique.

Sortie prévue en octobre 2026

Klara et le Soleil doit sortir en salle le 23 octobre 2026. Le film pourrait offrir à Jenna Ortega un rôle « contre-emploi » plus lumineux, tout en confirmant l’intérêt croissant du cinéma pour les récits d’ »IA-compagnons ».