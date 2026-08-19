Nouveau piratage en France avec la Mutuelle générale de Prévoyance

Une nouvelle cyberattaque voit le jour en France, visant cette fois la Mutuelle générale de prévoyance. Des hackers ont été en mesure de collecter des données personnelles en s’attaquant à un prestataire.
« À ce stade, des investigations sont toujours en cours afin de déterminer précisément le périmètre de l’incident et les données concernées », a indiqué la Mutuelle générale de prévoyance qui compte 480 000 adhérents. Elle n’entre pas dans les détails concernant les données concernées, mais les hackers l’ont déjà fait pour elle.
Il y a quelques jours, des pirates ont revendiqué cette cyberattaque, assurant avoir volé les informations suivantes :
La mutuelle dit ne pas être « mesure de confirmer ». Elle ajoute néanmoins : « Aucune donnée de santé et aucune information relative aux prestations, aux remboursements ou aux garanties n’est concernée ». La complémentaire santé assure par ailleurs que « les garanties et le versement des prestations ne sont pas affectés ».
« Les personnes concernées reçoivent, depuis le 17 août, une information individuelle précisant les données qui les concernent et les précautions à prendre », ajoute la mutuelle, indiquant qu’une plainte contre X a été déposée auprès des autorités judiciaires compétentes.
Il y a eu plusieurs cyberattaques en France ces dernières semaines. La plus grosse concerne les impôts. Aussi, la semaine dernière, Santé publique France a fait l’objet d’une cyberattaque avec les données de de près de 80 000 personnes.
Comme pour chaque piratage impliquant un vol de données personnelles, il est important de faire attention aux prochains appels, SMS ou e-mails que vous recevrez. Certains d’entre eux peuvent être des arnaques (phishing) pour essayer de collecter encore plus d’informations à votre sujet, notamment des informations bancaires.
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