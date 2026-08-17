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Un piratage chez Santé publique France touche 80 000 personnes et leurs données

2 min.
17 Août. 2026 • 14:10
0

Santé publique France confirme une cyberattaque ayant visé sa plateforme moncoupon.santepubliquefrance.fr, hébergée par un prestataire indépendant des autres sites de l’organisme. Près de 80 000 personnes sont concernées par cette intrusion, qui n’a toutefois pas donné accès à des données de santé selon un porte-parole de Santé publique France auprès de l’AFP, confirmant les premières informations de French Breaches.

Drapeau France Tour Eiffel

Un nouveau piratage en France

Le fait que la plateforme soit hébergée par un prestataire distinct des autres services de Santé publique France a directement contenu l’ampleur de l’incident aux seules données présentes sur cette plateforme. Les informations exposées sont :

  • nom
  • adresse postale
  • code postal
  • ville
  • numéro de téléphone
  • adresse e-mail
  • type de structure
  • nom de la structure
  • catégorie professionnelle

En revanche, les hackers n’ont pas été en mesure de récupérer des données de santé.

Dès le signalement de l’attaque, l’organisme a déployé plusieurs mesures pour contenir l’incident et protéger les personnes concernées. Il y a eu une mise en maintenance immédiate de la plateforme dès la découverte de la cyberattaque. Aussi, il y a eu la suppression des mots de passe stockés sur le site, empêchant toute réutilisation frauduleuse des identifiants. Enfin, le nécessaire a été fait pour prévenir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) de la cyberattaque, conformément aux obligations légales applicables en cas de fuite de données personnelles.

Cette réponse vise à limiter les conséquences pour les 80 000 personnes touchées, dont les coordonnées professionnelles restent néanmoins exposées à un risque de sollicitations frauduleuses ou de tentatives de phishing ciblé.

En tout cas, les piratages sont nombreux en ce moment en France. Il y a peu, il y a eu le hack des impôts.

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