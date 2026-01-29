Piratage : France Travail écope d’une amende de 5 millions d’euros par la CNIL

La sanction est tombée : France Travail devra s’acquitter d’une amende administrative de 5 millions d’euros pour ses négligences en matière de cybersécurité. La CNIL a rendu sa décision, pointant du doigt l’incapacité de l’opérateur public à protéger les données personnelles de millions de demandeurs d’emploi lors de la cyberattaque subie début 2024.
La CNIL ne s’est pas contentéed’une sanction financière. Le régulateur a également assorti sa décision d’une injonction contraignante : France Travail doit justifier de la mise en place de mesures correctrices selon un calendrier strict, sous peine de devoir payer une astreinte supplémentaire de 5 000 euros par jour de retard.
L’enquête de la CNIL a mis en lumière une série de manquements techniques graves qui ont facilité la tâche des pirates. Ces derniers ont utilisé des techniques d’ingénierie sociale pour usurper les comptes de conseillers Cap Emploi, leur ouvrant ainsi les portes du système d’information de France Travail.
La CNIL a identifié trois faiblesses majeures ayant rendu cette intrusion possible :
L’ampleur de la fuite a pesé lourd dans le calcul de la sanction. Les hackers ont pu accéder aux informations de l’ensemble des personnes inscrites actuellement ou l’ayant été au cours des 20 dernières années. Le butin comprend des numéros de sécurité sociale, adresses postales et e-mail, ainsi que des numéros de téléphone.
Seule maigre consolation pour les victimes : les dossiers complets et les données de santé n’ont pas été compromis. La CNIL a par ailleurs souligné une circonstance aggravante, à savoir que France Travail avait pourtant identifié les mesures de sécurité nécessaires dans ses propres analyses de risques, mais ne les avait jamais déployées concrètement.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Tesla a publié ses résultats trimestriels fin janvier 2026 avec un scénario devenu familier : des chiffres légèrement...
Microsoft a publié ses résultats financiers pour le trimestre clos fin décembre 2025, et le contraste est frappant entre les scores...
C’est officiel : Windows 11 a franchi la barre symbolique du milliard d’utilisateurs actifs. Satya Nadella, patron de Microsoft, a...
Une erreur de Google a permis d’avoir un premier aperçu concret de ce à quoi ressemblera Android sur ordinateur. C’est un...
Amazon a annoncé l’arrêt définitif d’Amazon One, son système d’identification permettant de payer avec la...
29 Jan. 2026 • 11:15
29 Jan. 2026 • 9:47
29 Jan. 2026 • 8:00
28 Jan. 2026 • 20:41
Un commentaire pour cet article :