TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Hors-Sujet Ligue 1+ va proposer la 4K, mais seulement pour 10 matchs
Hors-Sujet

Ligue 1+ va proposer la 4K, mais seulement pour 10 matchs

2 min.
19 Août. 2026 • 20:30
0

Le football français avoir le droit à une diffusion en 4K HDR sur Ligue 1+. Mais il y a une grosse limitation : cela concernera uniquement 10 matchs, alors que la saison en compte plus de 300. Donc seulement 3 % des matchs seront en Ultra HD, le reste sera en Full HD (1080p).

Ligue 1 Plus Logo

Seulement 3 % des matchs en 4K sur Ligue 1+

Voici les fameux 10 matchs de football qui seront en 4K durant cette saison 2026-2027 sur Ligue 1+ :

  • LOSC Lille — Paris Saint-Germain
  • Olympique de Marseille — Paris Saint-Germain
  • Paris Saint-Germain — Olympique Lyonnais
  • RC Lens — Olympique de Marseille
  • Olympique Lyonnais — Olympique de Marseille
  • RC Lens — Paris Saint-Germain
  • Paris Saint-Germain — Olympique de Marseille
  • Paris Saint-Germain — RC Lens
  • Olympique de Marseille — Olympique Lyonnais
  • Olympique Lyonnais — Paris Saint-Germain

« Une production innovante. Les 10 plus belles affiches du championnat disponibles en UHD », indique Ligue 1+ dans sa communication.

Qui pourra profiter des matchs de foot en 4K sur Ligue 1+ ? Pas tout le monde en réalité. En effet, ce sera disponible chez Orange via le canal 200, chez SFR via le canal 330, ainsi que sur Amazon Prime Video et Molotov pour ceux prennent leur abonnement Ligue 1+ sur ces plateformes. Qu’en est-il de Bouygues Telecom et Free ? Les abonnés devront se contenter de la diffusion en Full HD, sauf si les deux fournisseurs d’accès se réveillent et décident de proposer les matchs en 4K. Tout est une question d’accord.

Ligue 1+ coûte 19,99 €/mois ou 199 €/an. L’abonnement au mois a le droit à une promotion actuellement, avec le prix de 14,99 € pendant trois mois.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Joueurs Football Liga Internet

Disney+ va diffuser les matchs du foot espagnol (Liga)

PSG OM Football Joueurs Internet

Ligue 1, streaming et IPTV : la justice fait bloquer des VPN et DNS

Drapeau France Internet

Ligue 1 en streaming illégal : la justice française oblige des VPN à bloquer des sites

Cameraman Match Football Internet

IPTV et Ligue 1 : des utilisateurs sont condamnés à des amendes, une première en France

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Firefox Smart Window

Firefox ajoute Smart Window avec plusieurs fonctions IA

19 Août. 2026 • 22:50
0 Logiciels

Mozilla déploie de nouvelles fonctionnalités pour Smart Window, l’espace d’intelligence artificielle de Firefox, en...

TikTok Logo

TikTok prépare un système d’envoi d’argent entre utilisateurs

19 Août. 2026 • 19:39
0 Internet

TikTok envisage une fonctionnalité de transfert d’argent entre utilisateurs directement via les messages privés, une piste...

Hacker

Cyberattaques en France : le Premier ministre veut une « nouvelle unité cyber »

19 Août. 2026 • 18:29
9 Internet

Le Premier ministre Sébastien Lecornu demande la création d’une « nouvelle unité cyber » au sein de l’Agence...

Hack Lignes de Code

Nouveau piratage en France avec la Mutuelle générale de Prévoyance

19 Août. 2026 • 17:02
5 Internet

Une nouvelle cyberattaque voit le jour en France, visant cette fois la Mutuelle générale de prévoyance. Des hackers ont...

Wildwood-LAIKA

Avec son premier trailer, Wildwood s’annonce comme la future référence du stop-motion

19 Août. 2026 • 16:50
0 Geekeries

Laika vient de dévoiler la bande-annonce complète de Wildwood, son prochain long-métrage en stop-motion, et le résultat donne...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple Watch Series 12 : le retour du modèle céramique se confirme

Apple Watch Series 12 : le retour du modèle céramique se confirme

19 Aug. 2026 • 22:17

image de l'article Meta AI a maintenant son application dédiée sur Mac pour l’IA

Meta AI a maintenant son application dédiée sur Mac pour l’IA

19 Aug. 2026 • 20:49

image de l'article Beats 360, le prochain casque d’Apple, fuite avec ses caractéristiques

Beats 360, le prochain casque d’Apple, fuite avec ses caractéristiques

19 Aug. 2026 • 20:00

image de l'article Bad Monkey saison 2 : Vince Vaughn revient sur Apple TV le 2 décembre et John Malkovich s’invite au casting

Bad Monkey saison 2 : Vince Vaughn revient sur Apple TV le 2 décembre et John Malkovich s’invite au casting

19 Aug. 2026 • 18:47

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site