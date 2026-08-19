Ligue 1+ va proposer la 4K, mais seulement pour 10 matchs

Le football français avoir le droit à une diffusion en 4K HDR sur Ligue 1+. Mais il y a une grosse limitation : cela concernera uniquement 10 matchs, alors que la saison en compte plus de 300. Donc seulement 3 % des matchs seront en Ultra HD, le reste sera en Full HD (1080p).

Seulement 3 % des matchs en 4K sur Ligue 1+

Voici les fameux 10 matchs de football qui seront en 4K durant cette saison 2026-2027 sur Ligue 1+ :

LOSC Lille — Paris Saint-Germain

Olympique de Marseille — Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain — Olympique Lyonnais

RC Lens — Olympique de Marseille

Olympique Lyonnais — Olympique de Marseille

RC Lens — Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain — Olympique de Marseille

Paris Saint-Germain — RC Lens

Olympique de Marseille — Olympique Lyonnais

Olympique Lyonnais — Paris Saint-Germain

« Une production innovante. Les 10 plus belles affiches du championnat disponibles en UHD », indique Ligue 1+ dans sa communication.

Qui pourra profiter des matchs de foot en 4K sur Ligue 1+ ? Pas tout le monde en réalité. En effet, ce sera disponible chez Orange via le canal 200, chez SFR via le canal 330, ainsi que sur Amazon Prime Video et Molotov pour ceux prennent leur abonnement Ligue 1+ sur ces plateformes. Qu’en est-il de Bouygues Telecom et Free ? Les abonnés devront se contenter de la diffusion en Full HD, sauf si les deux fournisseurs d’accès se réveillent et décident de proposer les matchs en 4K. Tout est une question d’accord.

Ligue 1+ coûte 19,99 €/mois ou 199 €/an. L’abonnement au mois a le droit à une promotion actuellement, avec le prix de 14,99 € pendant trois mois.