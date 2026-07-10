Netflix, Sony et Paramount veulent racheter Letterboxd

Letterboxd, le réseau social dédié aux critiques de films fort de plus de 30 millions de membres, est en discussions préliminaires avec plusieurs acheteurs potentiels, dont Netflix, Sony et Paramount qui sont eux-mêmes concernés par les avis publiés sur la plateforme.

Des acheteurs qui interrogent sur l’indépendance de Letterboxd

La banque d’investissement LionTree pilote ce processus de cession et la valorisation avoisinerait les 250 millions de dollars. Ce chiffre marque une progression notable par rapport à 2023, année où la holding canadienne Tiny avait acquis 60 % de la plateforme pour une valorisation comprise entre 50 et 60 millions de dollars. Les co-fondateurs Matthew Buchanan et Karl von Randow conservent aujourd’hui les 40 % restants du capital.

Selon Puck, les sociétés qui veulent racheter Letterboxd sont Netflix, Sony Pictures Entertainment et Paramount Skydance, aux côtés du fonds de capital-investissement TPG et d’Alexis Ohanian, cofondateur de Reddit désormais à la tête du fonds Seven Seven Six. RedBird Capital Partners complète cette liste de candidats potentiels.

Cette diversité de profils masque un enjeu commun à tous les scénarios impliquant un studio ou un service de streaming. Si Netflix, Sony ou Paramount venait à racheter Letterboxd, la question de l’objectivité des critiques publiées sur leurs propres films se poserait immédiatement, un conflit d’intérêts que la communauté de cinéphiles ne manquerait pas de relever.

Une audience en forte progression

Fondé en 2011, Letterboxd a connu une accélération importante de son audience ces dernières années, gagnant à lui seul plus de 10 millions de membres au cours de l’année 2025. La plateforme a par ailleurs récemment étendu son offre en lançant un service de location de vidéos en ligne, une diversification qui renforce son attractivité auprès des investisseurs.

Cette opération s’inscrit dans un mouvement plus large de consolidation autour des plateformes de données liées au divertissement, où la connaissance fine des préférences des spectateurs représente un actif stratégique. Un rachat par un studio permettrait à l’acquéreur d’accéder à des informations précieuses sur les goûts de millions de cinéphiles actifs, tout en s’exposant au risque de voir sa légitimité éditoriale contestée par une communauté habituée à une plateforme perçue comme neutre.

L’avenir de Letterboxd dépendra largement de la capacité de son futur propriétaire à préserver cette indépendance, condition essentielle au maintien de la confiance de ses utilisateurs.