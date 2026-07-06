TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Midjourney veut forcer les studios de cinéma à dévoiler leurs propres usages de l’IA
Internet

Midjourney veut forcer les studios de cinéma à dévoiler leurs propres usages de l’IA

4 min.
6 Juil. 2026 • 10:20
0

Midjourney hausse le ton dans son bras de fer judiciaire avec Disney, Universal et Warner Bros, en réclamant la divulgation de leurs usages internes de l’intelligence artificielle générative. La start-up veut démontrer que l’entraînement de modèles sur des œuvres protégées relève de l’utilisation équitable et d’une pratique déjà installée dans l’industrie du divertissement.

Plainte Warner Bros Midjourney

Le conflit dépasse désormais les seules images IA générées de personnages des studios. Poursuivie d’abord par Disney et Universal en 2025, puis par Warner Bros quelques mois plus tard, Midjourney cherche à déplacer le débat des œuvres finales vers les méthodes de création elles-mêmes. La société soutient que les studios tentent d’imposer une vision asymétrique de la preuve en ne produisant que les documents qui servent leur démonstration du préjudice commercial.

Midjourney attaque le terrain des pratiques internes

Un juge a déjà limité la production de documents des studios hollywoodiens aux vidéos et images destinées au public. Midjourney conteste ce périmètre et estime qu’il la prive d’éléments utiles à sa défense. L’entreprise accuse les plaignants de sélectionner « de manière injuste » les éléments favorables à leur thèse et de « ne retenir que les documents qui, selon eux, étayent leurs arguments sur le préjudice de marché, tout en privant Midjourney des documents qui soutiendraient sa défense ».

La société demande donc un accès élargi à tous les usages internes de l’IA générative, notamment pour la prévisualisation et l’élaboration de contenus pour le cinéma et la télévision. Elle affirme que « les documents que les studios retiennent sont précisément ceux qui révéleraient si, à huis clos, ils font exactement ce pour quoi ils poursuivent Midjourney ». Son argument est frontal : si les studios utilisent eux-mêmes des contenus protégés sans licence pour entraîner des outils internes, cette pratique pourrait être présentée comme une coutume industrielle.

Plainte Warner Bros Midjourney 2

Midjourney pousse aussi la logique plus loin en réclamant la divulgation de tous les prompts saisis par les studios de cinéma dans son propre service, ainsi que des résultats obtenus. L’objectif est d’empêcher les plaignants de ne verser au dossier que les générations les plus compromettantes. En élargissant la demande à l’ensemble des requêtes, l’entreprise tente de reconstituer le contexte réel d’usage de son outil.

Les studios refusent la demande

En face, les studios de cinéma rejettent cette offensive procédurale. David Singer, avocat principal des studios, qualifie la demande de « pêche aux informations ». Il soutient que les plaignants ne cherchent pas à bloquer l’IA comme technologie ni à fermer Midjourney, mais à l’empêcher de copier leurs films et séries sans autorisation.

L’avocat précise que les studios veulent simplement que Midjourney cesse de reproduire leurs œuvres et de « distribuer, afficher publiquement, exécuter publiquement et créer des œuvres dérivées comprenant des copies de [leurs] personnages célèbres sans autorisation ». Cette ligne de défense vise à recentrer l’affaire sur la contrefaçon de propriété intellectuelle et non sur les usages de l’IA dans les coulisses de la production.

Si Midjourney obtenait un gain de cause sur l’étendue de la divulgation, le dossier pourrait exposer les pratiques internes de Disney, Universal et Warner Bros autour de l’IA et affaiblir leur posture juridique. À l’inverse, si le tribunal va dans le sens des studios, les créateurs d’outils IA devront défendre l’usage équitable sans pouvoir s’appuyer sur les habitudes réelles de ceux qui les poursuivent.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

LEGO ET 1

LEGO dévoile un set E.T. de 1 226 pièces à un prix (presque) raisonnable

6 Juil. 2026 • 11:40
0 Geekeries

Quarante ans après avoir marqué l’histoire de la science-fiction au cinéma, E.T. s’apprête à rejoindre les...

Claude Anthropic Logo

Anthropic veut créer des médicaments avec son IA Claude

6 Juil. 2026 • 9:27
0 Business

Anthropic, qui a récemment lancé Sonnet 5, ouvre un programme interne de découverte de médicaments consacré aux...

recap tech KultureGeek Infos KultureGeek

Le récap tech de la semaine : IA, GTA 6, PlayStation, Tesla et Google au menu

5 Juil. 2026 • 10:59
0
Femme Prend Photo Bebe

IA et deepfakes sexuels : les parents sont invités à ne plus poster des photos de leurs enfants

3 Juil. 2026 • 20:22
4 Internet

La National Crime Agency (NCA) et l’Internet Watch Foundation (IWF) appellent les parents et tuteurs à cesser d’exposer publiquement...

Waymo Voiture Sans Chauffeur Robotaxi

Waymo crée une filiale en France pour ses voitures autonomes

3 Juil. 2026 • 18:56
2 Business

Waymo a créé Waymo France SARL, sa filiale française à Paris le 29 juin avec un capital de 100 000 euros. C’est...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Brevet : Apple prépare un verre d’écran beaucoup plus résistant pour l’iPhone, l’Apple Watch et le Vision Pro

Brevet : Apple prépare un verre d’écran beaucoup plus résistant pour l’iPhone, l’Apple Watch et le Vision Pro

6 Jul. 2026 • 11:45

image de l'article macOS 27 prépare la fin de la lecture de DVD sur Mac

macOS 27 prépare la fin de la lecture de DVD sur Mac

6 Jul. 2026 • 10:30

image de l'article L’iPhone Ultra ferait bondir de 18 % le prix moyen des smartphones pliables

L’iPhone Ultra ferait bondir de 18 % le prix moyen des smartphones pliables

6 Jul. 2026 • 9:10

image de l'article Un iPhone 17 Pro Max est enterré pour 250 ans

Un iPhone 17 Pro Max est enterré pour 250 ans

5 Jul. 2026 • 18:41

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site