Eutelsat commande 229 satellites OneWeb supplémentaires pour renforcer son rival de Starlink

Eutelsat va commander 229 satellites supplémentaires à Airbus afin de prolonger et renforcer son réseau OneWeb jusqu’en 2034. L’opération représente environ un milliard d’euros et s’ajoute aux 440 appareils déjà commandés en 2024 et 2025. Ces nouveaux satellites doivent renouveler une constellation vieillissante, augmenter sa capacité et maintenir le service jusqu’au déploiement complet d’IRIS².

OneWeb doit remplacer ses premiers satellites sans interrompre le service

La constellation compte actuellement plus de 600 satellites. Les premiers ont été lancés il y a plusieurs années et finiront progressivement leur vie opérationnelle. Les 440 unités précédemment commandées à Airbus doivent commencer à être livrées au quatrième trimestre 2026. Les 229 nouvelles prolongeront cette phase de renouvellement au-delà de 2030. Un réseau en orbite basse exige un remplacement permanent. Ses satellites évoluent beaucoup plus près de la Terre que les appareils géostationnaires, ce qui réduit la latence des communications, mais limite aussi leur zone de couverture individuelle. Il faut donc maintenir une flotte suffisamment dense et disposer de remplaçants avant qu’une partie des premiers engins ne soit retirée.

Une infrastructure de transition avant IRIS²

Les nouveaux appareils sont également destinés à assurer la continuité jusqu’à l’arrivée d’IRIS², la future constellation européenne de communications sécurisées. Nous avons récemment détaillé l’accélération du programme européen, dont les premiers lancements sont attendus à partir de 2029. Une partie de sa fabrication est déjà répartie entre plusieurs industriels, notamment OHB pour 18 satellites.

Le calendrier laisse néanmoins plusieurs années pendant lesquelles OneWeb devra continuer à servir ses clients actuels. Les administrations et entreprises ne peuvent pas attendre la mise en service d’IRIS² pour remplacer des connexions satellitaires utilisées dans des zones isolées, sur des navires ou pour des communications gouvernementales. Eutelsat prépare ainsi une transition plutôt qu’un arrêt brutal de sa constellation historique.

La veille, le groupe avait annoncé l’installation possible de capteurs infrarouges d’OroraTech sur de futurs satellites OneWeb. Le nouveau contrat avec Airbus confirme que la plateforme est appelée à transporter davantage que de simples relais Internet, même si les caractéristiques exactes des 229 unités restent à préciser.