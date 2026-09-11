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Samsung prépare des lunettes Android XR avec écran couleur pour la fin de l’année 2027

2 min.
11 Sep. 2026 • 12:05
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Samsung va investir pleinement le marché des lunettes connectées. Alors que ses premiers modèles Android XR doivent être lancés sur le marché sans écran, le constructeur coréen travaillerait déjà sur une génération d’appareils beaucoup plus ambitieuse et surtout équipée d’un affichage couleur. Selon les informations venues de Corée du Sud, cette version pourrait être commercialisée vers la fin de l’année 2027.

Des micro-écrans couleur extrêmement compacts

Samsung aurait demandé à Samsung Display de développer des micro-écrans couleur d’environ 0,2 pouce, voire plus petits. Les discussions porteraient encore sur deux paramètres essentiels : les performances de l’affichage et son coût. Le groupe n’aurait pas davantage tranché entre une architecture monoculaire, avec un écran devant un seul œil, et une solution binoculaire.

Samsung Lunettes Connectees

Cette seconde option offrirait davantage de possibilités, notamment pour afficher des contenus en trois dimensions et renforcer les usages de réalité augmentée. Google et Samsung avaient déjà présenté leurs premières lunettes Android XR, pensées comme une extension du smartphone et profondément intégrées à Gemini.

Une première génération sans écran dès 2026

Avant ces lunettes couleur, Samsung doit lancer une première gamme plus proche des Ray-Ban Meta. Ces modèles disposeront d’une caméra, de microphones et de haut-parleurs ouverts, sans affichage devant les yeux. Des déclinaisons développées avec Warby Parker et Gentle Monster ont déjà été montrées, avec une commercialisation attendue à l’automne 2026.

Le projet s’inscrit dans l’écosystème Android XR développé avec Google, auquel participe également Xreal avec Project Aura. Samsung semble ainsi préparer une stratégie en deux temps : commencer par des lunettes IA légères et relativement discrètes, puis passer à un véritable affichage augmenté. Si le calendrier se confirme, 2027 pourrait être le point de départ d’une concurrence acharnée sur le marché des lunettes connectées, et ce entre plusieurs géants de la tech (Apple, Meta, Samsung, entre autres…).

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