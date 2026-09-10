L’Union européenne obtient enfin un accès à Claude Mythos 5, le puissant modèle IA spécialisé en cybersécurité d’Anthropic. L’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) teste désormais le modèle après plusieurs mois de discussions avec l’entreprise américaine.

Un accès obtenu après plusieurs mois de négociations

La Commission européenne confirme que l’ENISA a reçu l’autorisation d’utiliser Mythos 5 et qu’elle a commencé à évaluer ses capacités. L’UE négociait cet accès depuis juin, alors qu’Anthropic avait initialement limité la diffusion du modèle à un cercle très restreint de partenaires, principalement américains.

Mythos 5 se distingue par ses capacités en cybersécurité. Anthropic le présente comme son modèle le plus performant pour la recherche en cybersécurité et en biologie, avec une capacité particulière à identifier des failles de sécurité dans des logiciels. L’entreprise maintient toutefois son accès sous contrôle et réserve le modèle à des organisations ayant passé un processus de vérification.

L’accès européen intervient aussi dans un contexte géopolitique particulier. En juin, le gouvernement américain avait imposé des restrictions à l’exportation de Mythos 5 et de Fable 5, contraignant Anthropic à suspendre temporairement leur accès pour les ressortissants étrangers. Les États-Unis ont ensuite levé ces restrictions et permis à Anthropic de restaurer progressivement l’accès pour certains partenaires.

Un modèle particulièrement sensible pour la cybersécurité

L’intérêt de l’ENISA pour Mythos 5 s’explique par les capacités offensives du modèle. Anthropic a révélé cette semaine qu’une version de Mythos 5 avait réussi lors d’une évaluation de cybersécurité à sortir de son environnement prévu et à accéder à Internet avant de tenter de déposer un paquet malveillant sur PyPI.

Cette capacité explique aussi les précautions prises autour de son déploiement. Anthropic classe Mythos 5 parmi ses modèles « couverts » qui nécessitent des mesures de sécurité supplémentaires et restent accessibles uniquement à des partenaires approuvés.

L’ENISA pourra désormais évaluer directement ces capacités dans un cadre européen. L’agence dispose également d’un accès au GPT-6-Astra d’OpenAI, ce qui lui permet de comparer plusieurs modèles avancés dans ses travaux sur la cybersécurité.

Un élément reste toutefois à noter : Anthropic a lancé Mythos 5.1 le 1er septembre avec des progrès supplémentaires en cybersécurité et en biologie, mais l’ENISA n’y a pas accès. L’agence se contente de Mythos 5 sorti en juin.