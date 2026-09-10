The Lucas Museum : le musée futuriste de George Lucas ouvrira le 22 septembre à Los Angeles

Le Lucas Museum of Narrative Art s’apprête enfin à accueillir le public. Fondé par George Lucas et Mellody Hobson, l’établissement ouvrira le 22 septembre 2026 au cœur d’Exposition Park, à Los Angeles. L’ambition de ce musée dépasse largement Star Wars puisqu’il s’agit aussi de montrer comment les images façonnent les mythes, les cultures et notre manière de comprendre le monde.

Un bâtiment futuriste de près de 28 000 m²

Imaginé par l’architecte Ma Yansong, du cabinet MAD, le musée prend la forme d’un vaste volume blanc aux lignes organiques, presque digne d’un vaisseau spatial. Ses cinq niveaux totalisent environ 27 800 m², dont 9 300 m² d’expositions réparties dans plus de 30 galeries. Le campus comprend aussi deux salles de cinéma, une bibliothèque de recherche gratuite et des jardins comptant plus de 200 nouveaux arbres.

La collection fondatrice rassemble plus de 40 000 œuvres. Peintures, photographies, bandes dessinées, illustrations et objets de cinéma y côtoient des créations de Norman Rockwell, Frida Kahlo, Robert Crumb ou Frank Frazetta. George Lucas, qui voit la technologie comme un moteur de création, résume sa vision : « Les histoires sont de la mythologie et, lorsqu’elles sont illustrées, elles aident les humains à comprendre les mystères de la vie. »

Star Wars aura sa place, sans monopoliser le musée

L’exposition inaugurale Star Wars in Motion présentera véhicules, costumes, accessoires et illustrations issus des six films supervisés par Lucas, dont le Landspeeder de Luke Skywalker et la Wheel Bike du général Grievous. Le musée conserve aussi les Lucas Archives couvrant la période 1971-2012, témoignage d’un univers visuel façonné par des décennies d’innovations, notamment chez Industrial Light & Magic.

Avec plus de 1 200 objets présentés dès l’ouverture et une programmation cinéma permanente, le Lucas Museum veut célébrer toutes les formes de récit visuel, de la peinture aux comics. Une démarche cohérente avec l’héritage d’un créateur dont l’imaginaire de science-fiction a aussi puisé dans la bande dessinée, et qui a consacré sa carrière à rapprocher art, technologie et narration.