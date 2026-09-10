Motorola prépare un nouveau Razr pliable compact pour rivaliser avec l’iPhone Duo

Motorola entend bien profiter du regain d’intérêt pour les smartphones pliables. Quelques heures après la présentation de l’iPhone Duo, le constructeur a publié sur les réseaux sociaux un teaser annonçant un mystérieux Razr. Particularité notable : ce futur modèle abandonnerait le traditionnel format à clapet vertical pour adopter une conception pliable en forme de livre, mais dans un gabarit particulièrement compact.

Un Razr plus large et plus trapu

La courte vidéo retrace 22 ans d’évolution de la gamme Razr avant de dévoiler la silhouette du prochain appareil. Celui-ci apparaît sensiblement plus épais et plus ramassé que les modèles précédents. Sa charnière indique surtout une ouverture latérale, faisant de ce smartphone une nouvelle déclinaison du concept de pliable au format livre.

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Motorola semble ainsi suivre une tendance désormais bien installée. Samsung a notamment adopté un écran plus large avec son Galaxy Z Fold 8, tandis qu’Apple vient à son tour d’entrer sur ce marché avec l’iPhone Duo.

Motorola multiplie les smartphones pliables

Le constructeur n’a pour l’instant communiqué ni nom officiel, ni caractéristiques techniques, ni date de présentation. Le teaser laisse donc encore planer de nombreuses inconnues sur le positionnement de ce Razr compact.

Cette nouveauté confirmerait néanmoins l’offensive menée par Motorola sur ce segment. La marque a déjà dévoilé cette année plusieurs Razr à clapet ainsi que le Razr Fold, son premier grand modèle pliable au format livre, équipé d’un écran interne de 8,1 pouces. Avec un appareil beaucoup plus compact, Motorola pourrait désormais chercher à occuper un créneau intermédiaire entre les petits modèles à clapet et les imposants Fold, tout en répondant directement à l’arrivée d’Apple sur ce marché.