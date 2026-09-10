TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Smartphones Motorola prépare un nouveau Razr pliable compact pour rivaliser avec l’iPhone Duo
Smartphones

Motorola prépare un nouveau Razr pliable compact pour rivaliser avec l’iPhone Duo

2 min.
10 Sep. 2026 • 12:45
0

Motorola entend bien profiter du regain d’intérêt pour les smartphones pliables. Quelques heures après la présentation de l’iPhone Duo, le constructeur a publié sur les réseaux sociaux un teaser annonçant un mystérieux Razr. Particularité notable : ce futur modèle abandonnerait le traditionnel format à clapet vertical pour adopter une conception pliable en forme de livre, mais dans un gabarit particulièrement compact.

Un Razr plus large et plus trapu

La courte vidéo retrace 22 ans d’évolution de la gamme Razr avant de dévoiler la silhouette du prochain appareil. Celui-ci apparaît sensiblement plus épais et plus ramassé que les modèles précédents. Sa charnière indique surtout une ouverture latérale, faisant de ce smartphone une nouvelle déclinaison du concept de pliable au format livre.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Motorola (@motorola)

Motorola semble ainsi suivre une tendance désormais bien installée. Samsung a notamment adopté un écran plus large avec son Galaxy Z Fold 8, tandis qu’Apple vient à son tour d’entrer sur ce marché avec l’iPhone Duo.

Motorola multiplie les smartphones pliables

Le constructeur n’a pour l’instant communiqué ni nom officiel, ni caractéristiques techniques, ni date de présentation. Le teaser laisse donc encore planer de nombreuses inconnues sur le positionnement de ce Razr compact.

Cette nouveauté confirmerait néanmoins l’offensive menée par Motorola sur ce segment. La marque a déjà dévoilé cette année plusieurs Razr à clapet ainsi que le Razr Fold, son premier grand modèle pliable au format livre, équipé d’un écran interne de 8,1 pouces. Avec un appareil beaucoup plus compact, Motorola pourrait désormais chercher à occuper un créneau intermédiaire entre les petits modèles à clapet et les imposants Fold, tout en répondant directement à l’arrivée d’Apple sur ce marché.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Motorola Razr Fold Mobiles / Tablettes

[CES 2026] Motorola dévoile Razr Fold, son premier smartphone pliable

Motorola Razr Fold Mobiles / Tablettes

[MWC 2026] Razr Fold : Motorola dévoile le prix élevé et d’autres caractéristiques

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Des équipements réseau génériques et un dossier fermé dans une salle d’audience vide.

Le procès pénal de Huawei s’ouvre aux États-Unis après huit ans de procédure

10 Sep. 2026 • 11:24
0 Business

Le procès pénal de Huawei s’est ouvert devant un tribunal fédéral de Brooklyn, plus de huit ans après les...

Gavin Newson

Californie : deux nouvelles lois sur l’IA renforcent les audits et la sécurité

10 Sep. 2026 • 10:40
0 Internet

Berceau de la tech américaine, La Californie durcit encore son encadrement de l’intelligence artificielle. Le gouverneur Gavin Newsom a...

Physint

PlayStation abandonne le jeu Physint d’Hideo Kojima, Xbox le récupère

10 Sep. 2026 • 9:22
0 Jeux vidéo

Xbox va publier Physint, le prochain jeu d’action-espionnage d’Hideo Kojima, après le retrait de PlayStation du projet. Hideo...

iPhone Duo : Apple officialise son smartphone pliable

9 Sep. 2026 • 22:16
iPhoneAddict.fr

Apple vient d’officialiser l’iPhone Duo, son tout premier smartphone pliable, avec un écran intérieur de 7,6 pouces et un...

iPhone Duo Officiel Deplie Prise en Main

Apple annonce les iPhone 18 Pro et Pro Max

9 Sep. 2026 • 22:14
iPhoneAddict.fr

Ce n’est pas une surprise : Apple vient d’officialiser les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Sans bouleverser le design inauguré...

iPhone 18 Pro Max et iPhone 18 Pro Avant Prise en Main

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article AppleCare One Family : Apple lance une assurance familiale pour tous les appareils du foyer… aux États-Unis

AppleCare One Family : Apple lance une assurance familiale pour tous les appareils du foyer… aux États-Unis

10 Sep. 2026 • 12:32

image de l'article iPhone Duo : l’Apple Watch pourra remplacer Touch ID pour déverrouiller le pliable

iPhone Duo : l’Apple Watch pourra remplacer Touch ID pour déverrouiller le pliable

10 Sep. 2026 • 11:40

image de l'article Prix des iPhone en hausse chez Apple : les revendeurs proposent encore les anciens tarifs (mais pas pour longtemps)

Prix des iPhone en hausse chez Apple : les revendeurs proposent encore les anciens tarifs (mais pas pour longtemps)

10 Sep. 2026 • 11:20

image de l'article Apple prolonge l’accès gratuit aux fonctions satellite pour les iPhone 14, 15 et 16

Apple prolonge l’accès gratuit aux fonctions satellite pour les iPhone 14, 15 et 16

10 Sep. 2026 • 11:01

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site