Indiana Jones 5 : Harrison Ford sera rajeuni numériquement

Indiana Jones 5 va voir le jour en 2023 et les spectateurs auront le droit à un Harrison Ford rajeuni lors de la première séquence du film. Il s’agira d’un rajeunissement numérique et non d’images venant des anciens films.

Harrison Ford sera plus jeune dans Indiana Jones 5

L’histoire d’Indiana Jones 5 se déroule en 1969, mais la première séquence du film sera en 1944. « Je voulais avoir la chance de plonger dans ce genre de vieux film de George [Lucas] et Steven [Spielberg], et donner au public une montée d’adrénaline », a déclaré le réalisateur James Mangold au magazine Empire. La solution ? Un décor qui ramène en 1944, dans un château grouillant de nazis. Par le miracle de la technologie, on retrouve ainsi l’Indy de l’époque du premier film. « Et puis on tombe, et on se retrouve en 1969 », explique le réalisateur à propos de la transition vers l’action principale du film. « Pour que le public ne vive pas le changement entre les années 40 et 60 comme une vanité intellectuelle ».

Comment s’occuper du rajeunissement numérique ? C’est ILM, la société d’effets spéciaux créée par George Lucas qui gère cette partie. Le groupe connaît déjà la technique puisqu’elle a notamment été utilisée dans les séries The Mandalorian et Le Livre Boba Fett sur Disney+ pour proposer un Luke Skywalker jeune. Le travail était d’ailleurs de meilleure qualité dans Le Livre de Boba Fett, la technologie s’étant améliorée. On peut se douter que ce sera encore meilleur avec Indiana Jones 5.

Qu’en pense Harrison Ford ? « C’est la première fois que je le vois et que je le crois », a déclaré l’acteur. « C’est un peu effrayant. Je ne pense pas que je veuille savoir comment ça marche, mais ça marche ». Il ajoute que cela ne lui donne pas envie d’être à nouveau jeune. « Je suis heureux d’avoir gagné mon âge », dit-il.

Indiana Jones 5 sortira au cinéma le 28 juin 2023.