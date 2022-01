Jean-Claude Mézières, dessinateur de la BD de S.F Valerian, est mort à 83 ans

La série de BD Valerian, véritable pilier de la science-fiction à la française, perd l’un de ses créateurs. Le dessinateur Jean-Claude Mézières est mort à 83 ans dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 janvier. Avec le scénariste Pierre Christin (qu’il avait rencontré en 1944 en pleine seconde guerre mondiale) et la coloriste Évelyne Tranlé, Jean-Claude Mézières accouchera en 1967 de l’une des plus belles séries de S.F, une des plus en avance sur son temps aussi tant certaines des thèmes abordés sont d’une actualité brulante (écologie, féminisme, inclusivité, etc.).

Le trait sûr de Mézières, dont la maitrise renvoie à celles des grands dessinateurs de Comics américains, donnera ainsi naissance aux personnages de Valerian, à Laureline, et à une myriade de mondes extra-terrestres qui influenceront nombre d’artistes de renom – George Lucas a emprunté de façon évidente nombre d’éléments de Valerian pour son Star Wars -, sans oublier l’adaptation ciné de Valerian par le réalisateur français Luc Besson.

Dargaud, l’éditeur de Valerian, a rend hommage à l’artiste et rappelé que « Jean-Claude Mézières fut aussi un grand voyageur et vécut même aux États-Unis où il fut cow-boy dans l’Utah, durant les années 60, fasciné comme son ami Jean Giraud par les paysages de l’ouest américain. Sensible à l’environnement sans être militant, il aimait se reposer dans sa maison de l’Aveyron, en pleine nature. »