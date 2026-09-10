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La Nintendo Switch 2 active le VRR en mode TV avec une mise à jour

3 min.
10 Sep. 2026 • 14:10
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Nintendo active enfin le VRR (fréquence de rafraîchissement variable) sur la Switch 2 en mode téléviseur avec la mise à jour 23.0.0. La console peut désormais adapter sa fréquence de rafraîchissement à celle des jeux lorsqu’elle utilise sa station d’accueil, ce qui améliore la fluidité et limite les déchirures d’image.

Nintendo Switch Joy-Con

Enfin le VRR sur Nintendo Switch 2 en mode TV

Nintendo déploie la mise à jour 23.0.0 et ajoute le VRR à la sortie vidéo de la Switch 2 lorsqu’elle fonctionne en mode téléviseur. La technologie synchronise la fréquence de l’écran avec le nombre d’images produites par le jeu, ce qui peut rendre les mouvements plus fluides lorsque le nombre d’images par seconde varie.

La Switch 2 disposait déjà du VRR sur son écran intégré, avec une prise en charge allant jusqu’à 120 Hz. Nintendo avait également conçu sa console pour produire jusqu’à 120 images par seconde en mode TV à certaines résolutions, mais le support du VRR sur téléviseur attendait encore une mise à jour du système. Là voilà désormais.

Pour profiter de la fonction, il faut toutefois disposer d’un téléviseur compatible. Nintendo précise également que la sortie à 120 Hz dépend du jeu et du téléviseur, tandis que les modes 1080p et 1440p permettent d’utiliser cette fréquence d’affichage.

Le dock se met aussi à jour

L’arrivée du VRR concerne directement la station d’accueil de la Switch 2. Nintendo propose donc une mise à jour du firmware du dock afin de permettre cette nouvelle sortie vidéo, ce qui signifie que l’installation de la mise à jour système peut nécessiter une actualisation de la station elle-même.

La mise à jour 23.0.0 apporte également plusieurs changements secondaires. Nintendo ajoute notamment un réglage de boost pour le mode portable dans les paramètres rapides, améliore l’éditeur de Mii avec des musiques issues de plusieurs anciennes consoles et permet de transférer intégralement les données d’une Switch 2 vers une autre.

L’activation du VRR renforce surtout l’intérêt de la Switch 2 avec les jeux qui peinent à maintenir une fréquence d’images stable. L’écran peut alors ajuster son rafraîchissement en fonction du rendu réel du jeu, ce qui réduit les variations visuelles perceptibles pendant les séquences les plus exigeantes.

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