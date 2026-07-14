Nintendo envisage une Switch 2 OLED, mais a des craintes

Nintendo envisage une Switch 2 équipée d’un écran OLED 1080p fourni par Samsung Display. Le projet reste au stade de l’étude en raison du surcoût de l’OLED et de la hausse des prix des composants, alors qu’une production de masse ne pourrait débuter qu’à la fin de 2027 ou au début de 2028.

Selon les informations de ZDNet, Nintendo pourrait lancer son développement d’ici la fin de l’année si la direction valide le produit.

La Switch 2 commercialisée actuellement utilise une dalle LCD 1080p. Nintendo étudierait un écran OLED rigide qui conserverait cette définition, mais améliorerait le contraste, la profondeur des noirs et le temps de réponse en jeu.

Le groupe japonais hésiterait toutefois à autoriser le développement, l’écart de coût entre un écran LCD et une dalle OLED venant s’ajouter à la pression sur les semi-conducteurs et les autres composants. La décision se lie aux coûts de production, au calendrier de développement et à la demande du marché.

Ce dilemme prend une dimension particulière, avec Nintendo qui a déjà annoncé une hausse de prix de la Switch 2 de 50 euros, de 469,99 à 499,99 euros, avec une entrée en vigueur en septembre. Un modèle OLED pousserait vraisemblablement la facture encore plus haut pour les joueurs.

Un calendrier proche de la Switch OLED

La première Switch OLED était arrivée un peu plus de quatre ans après la console d’origine. Une Switch 2 OLED produite à partir de la fin 2027 ou du début 2028 suivrait donc une logique similaire, même si elle pourrait arriver légèrement plus tôt dans le cycle de cette génération.

Samsung Display figure parmi les fournisseurs pressentis pour les dalles. Nintendo n’aurait pas encore validé la console, ce qui laisse ouverte l’issue du dossier et empêche de fixer une date de commercialisation.

Par ailleurs, Nintendo ne semble pas préparer une Switch 2 Lite à ce stade. Le constructeur prévoit surtout d’adapter la Switch 2 et ses manettes Joy-Coy au marché européen avec des batteries remplaçables par l’utilisateur, conformément à l’entrée en application de la réglementation européenne sur les batteries le 18 février 2027.

La Switch originale, la Switch Lite et la Switch OLED doivent quitter les rayons européens d’ici la mi-février 2027, sans nouvelle révision matérielle annoncée. Une amélioration limitée de l’écran de la Switch 2 afin d’atténuer les effets de rémanence reste évoquée, sans confirmation de Nintendo.